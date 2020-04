OPPO kondigt 2 dunne en krachtige smartphones aan

Maak kennis met de nieuwe OPPO Find X2 Neo en de Find X2 Lite.





En zo is de OPPO-familie opeens uitgebreid met twee nieuwkomers in vorm van de Find X2 Neo en de Find X2 Lite. Vergis je niet. Het techbedrijf spreekt nog steeds over premium toestellen en zijn ze 5G-ready. Een schattig prijskaartje hoef je dus niet te verwachten. Daarover later meer.

Zowel de Find X2 Neo als de Find X2 Lite komen met een Qualcomm Snapdragon 765G processor. In het geval van de Find X2 Neo is er ook nog sprake van een 360 graden antenne-ontwerp. Dit betekent dat de smartphone over meer dan tien antennes beschikt. Hoe je de smartphone ook in je handen hebt, het apparaat zal altijd een goede signaalsterkte garanderen.

De OPPO Find X2 Neo beschikt over een 4.025 mAh batterij. Deze heeft ondersteuning voor 30W VOOC flash charge 4.0. Zo kun je snel opladen met deze OPPO. De camera’s zijn ze ook niet vergeten. Het toestel heeft vier camera’s aan de achterkant. Het gaat hier om een 48 MP hoofdcamera, een 13 MP telelens, een 8 MP ultragroothoekcamera en een 2 MP zwart-witcamera. De hoofdcamera maakt gebruik van een Sony IMX586-sensor met OIS. Voor tref je een 32 MP camera.

De Neo is uitgerust met een 6.5-inch OLED 90 Hz display, maar wat dit toestel nu juist zo aantrekkelijk moet maken is zijn dunheid. De dikte bedraagt 7,7 mm en de OPPO Find X2 Neo weegt 171 g. Daarmee is het volgens OPPO de dunste 5G-smartphone ter wereld.