OPPO onthult bizar krachtige 125W snellader

Snel, sneller, snelst. OPPO helpt je een handje op weg met deze nieuwe snellader voor smartphones.

Op dit moment behoort OPPO tot de top als het gaat om snellaadtechnologie. OPPO heeft vandaag een nieuwe snellader uit de doeken gedaan en de techniek is indrukwekkend te noemen. Er zijn meerdere snellaadtechnologieën gepresenteerd, met als topper een 125W snellader.

Naast de 125W snellader heeft OPPO ook een draadloze 65W AirVOOC-lader, een draagbare 50W mini SuperVOOC snellader en een 110W mini snellader aangekondigd. OPPO wil een pionier zijn op het gebied van snelladen en toont dat ook aan met deze nieuw aangekondigde technologieën.

Het topmodel, de 125W snellader, kan een smartphone met een 4.000mAh batterij in 20 minuten volledig opladen. In slechts 5 minuten tijd is de accu al voor 41 procent vol. Volgens het Chinese techbedrijf hebben ze hiermee de meest geavanceerde snellaadtechnologie in de branche in handen. De techniek biedt ondersteuning voor reguliere reguliere protocollen, waaronder 65W PD en 125W PPS.

Het is afwachten wanneer OPPO deze techniek gaat toepassen op zijn smartphones. De kans is aannemelijk dat vergelijkbare technologie op termijn ook naar andere merken komt. Zo vallen OnePlus en OPPO onder hetzelfde moederconcern. En ook bij OnePlus zijn ze maar wat druk met snelladen.