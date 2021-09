OPPO Reno 6 Series vanaf 499 euro is hier

Vanmorgen heeft OPPO de nieuwe Reno 6 5G gelanceerd. De dunste smartphone die ze tot nu toe hebben gemaakt.

Bij OPPO draait het om de camera en het kleurrijke ColorOS. Daar is de Reno 6 Series geen uitzondering op. De smartphone-serie bestaat uit de Reno 6 en 6 Pro. We beginnen met de instapper van de twee.

OPPO Reno 6 5G

De Reno 6 is uitgerust met een Dimensity 900 Octacore processor. Je beschikt met deze telefoon over 8 GB RAM en 128 GB opslag. Op de achterkant zitten drie camera’s in een eiland. Dit is een 64 MP + 8 MP + 2 MP setup.

Het 6.43-inch grote display is van AMOLED en heeft een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm is gemaakt van Corning Gorilla Glass 5. OPPO levert de Reno 6 met ColorOS 11.3 gebaseerd op Android 11.

Het opladen van de OPPO Reno 6 gaat razendsnel via SuperVOOC 2.0. Dat betekent 65W snelladen via de kabel. Draadloos laden is er helaas niet bij. Met een gewicht van 182 gram is het allesbehalve een zware telefoon.

De Reno 6 5G is verkrijgbaar in de kleuren Arctic Blue en Stellar Black. De smartphone kost 499 euro.

Reno 6 Pro 5G

Het vlaggenschip binnen deze serie is de Reno 6 Pro 5G. Deze heeft 12 GB RAM en 256 GB opslag. De smartphone is uitgerust met een krachtige Qualcomm 870 chipset. Daarmee heeft de telefoon een andere chipset gekregen in vergelijking met de Reno 6 Pro die eerder dit jaar elders in de wereld werd gelanceerd. Deze had namelijk een MediaTek processor.

De camera is het paradepaardje van de Reno 6 Pro 5G. De setup bestaat uit een 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP constructie. OPPO kennende is dit dik voor elkaar met betrekking tot de kwaliteit van foto en video.

Het opladen van de smartphone gaat net zo snel als de reguliere Reno 6. Slechts 5 minuten opladen betekent dat je 4 uur gebruik kunt maken van het toestel. Of 35 minuten laden voor een geheel volle batterij. Ook hier is draadloos laden geen mogelijkheid.

De Reno 6 Pro is vanaf nu verkrijgbaar voor de prijs van 799 euro. Dit toestel komt in de kleuren Arctic Blue & Lunar Grey.