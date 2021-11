OPPO Reno7 is hier en lijkt op een iPhone!

En dat is goed nieuws, want de OPPO Reno7 slaat daarmee een mooie designrichting in.

Smaak is subjectief. We weten het. Maar tegenwoordig lijken alle Android smartphones een beetje op elkaar, nietwaar? De nieuwe OPPO Reno7 probeert zich daarmee te onderscheiden door het rechthoekige design. Het doet een beetje denken aan de iPhone 4 en iPhone 5 van weleer. En ja, dat is een compliment.

De lancering van de nieuwe OPPO Reno7 is gericht op de Chinese markt. Min of meer kun je een vergelijkbare uitvoering voor Europa op de korte termijn verwachten. In elk geval weet GSMArena.com alvast alle specificaties op te noemen. De Reno7 serie bestaat uit drie smartphones. Daarvan is de Reno7 Pro 5G het topmodel.

De OPPO Reno7 Pro heeft een 6.55-inch AMOLED 90 Hz scherm met een 90Hz. Onder de kap huist een MediaTek Dimensity 1200-Max met of 8 GB of 12 GB RAM geheugen. In beide gevallen is er sprake van 256 GB opslag. Achterop tref je een 50MP Sony camera, met een groothoeklens en een 2 MP macrolens. Aan de voorzijde zit een 32 MP selfie camera. De batterij heeft een capaciteit van 4.5000mAh en opladen gaat met een maximum snelheid van 65W.

Een opmerkelijk detail van de nieuwe OPPO Reno7 is het feit dat LED rondom het camera-eiland opgloeit in het geval van een binnenkomende notificatie. Een gave feature.

De andere twee toestellen zijn de Reno7 en de Reno7 SE (komt die iPhone weer om de hoek kijken!). Omgerekend kost de Reno7 Pro zo’n 516 euro. De Reno7 kost 376 euro en de SE gaat 307 euro kosten.

De kans is zoals gezegd aannemelijk, maar het is nog onduidelijk of de Reno7 ook naar ons komt. De lancering in China is in het begin van 2022.