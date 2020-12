OPPO smartphone met afneembare camera in de pijplijn - Apparata

Een smartphone en camera als twee losse dingen, OPPO speelt met dit idee. Wellicht gaan we dit ook in werkelijkheid zien.

Wat is de volgende stap op het gebied van smartphone innovatie? Supersnel opladen, een camera onder het display, bijna geen randen meer. We hebben het inmiddels allemaal wel gezien. Tijd om eens na te denken over de volgende stap. OPPO speelt met het idee om de camera los te koppelen van een smartphone.

Met de kleine smartphone camera in je hand zou je bij wijze van foto’s en video’s kunnen maken zonder tussenkomst van je smartphone. Ook kun je dan de krachtige camera gebruiken om selfies te maken. Scheelt weer klooien met de camera aan de voorzijde van de smartphone, die altijd van wat mindere kwaliteit is. Ook zou de mogelijkheid bestaan dat je een nieuwe camera module koopt en deze plaatst op de smartphone. Een nieuwe markt van losse camera modules voor smartphones kan daarmee geboren zijn.

OPPO laat het idee van een afneembare smartphone camera zien in een patent. Met een patent weet je nooit of het idee ook werkelijkheid gaat worden. Dus dat is even afwachten. Het idee is niet helemaal nieuw. Eerder dit jaar presenteerde Vivo een vergelijkbaar concept. (via 91mobiles)