OPPO wil met The Voice of Holland bekend worden in NL - Apparata

Hoe dring je de Nederlandse huiskamers binnen? OPPO denkt dit door zicht te verbinden met The Voice of Holland, een zeer bekend Nederlands tv-programma.

Vandaag hebben OPPO en The Voice of Holland bekendgemaakt een samenwerking aan te gaan. OPPO zal het nieuwe seizoen van 2020/2021 gaan sponsoren. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen met het merk als sponsor is op 20 november te zien op RTL 4. Voor The Voice of Holland is het alweer het 11de seizoen.

Het is voor OPPO een poging om bekend te worden onder Nederlanders. Veel landgenoten zijn nog helemaal niet bekend met het Chinese techbedrijf. Door prominent als sponsor verbonden te zijn aan het tv-programma zal OPPO in elk geval bij een groot publiek onder de aandacht komen. Een slimme zet dus van het Chinese techbedrijf.

Dat OPPO niet super bekend is in ons land is vooral een Nederlands dingetje. Het merk behoort namelijk tot de vijf grootste smartphonemerken ter wereld en bestaat al 16 jaar. OPPO is actief in meer dan 45 landen, maar pas sinds 2018 in Nederland. Dit verklaart ook waarom Nederlanders het merk nog niet zo goed kennen. Dus als je de The Voice of Holland gaat kijken en je ziet opeens OPPO verschijnen dan weet je nu waarom.