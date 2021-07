Oproep aan BMW! Neem deze E-bike in productie

Afbeelding via BMW

BMW heeft zijn Dynamic Cargo E-bike concept laten zien. En het ziet er heel vet uit.

De Duitse autofabrikant kennen we natuurlijk van de luxe auto’s. En de M- versies daarvan, maar niet van bakfietsen. Toch heeft BMW er een gemaakt om “verhoogde wendbaarheid, gemak en het hele jaar door geschikt te zijn”.

E- bike concept van BMW

Als we naar de bakfiets kijken, lijkt het niet echt op een bakfiets. Oké, je kan wat zooi meenemen. Maar de fiets ziet er eigenlijk heel stoer uit, in tegenstelling tot andere bakfietsen. Die zijn voornamelijk heel praktisch. Dat komt doordat ze breed en lang zijn. Daarnaast wegen ze ook nogal wat, want de wendbaarheid en sturen niet ten goede komt.

Dat moet deze BMW- fiets oplossen. Het wordt namelijk geleverd met een voorframe dat via een draaias met het achtergedeelte is verbonden, waardoor het kantelt in bochten en de algehele wendbaarheid verbetert. De achterkant zit juist vast om stabiliteit in alle situaties en weersomstandigheden te garanderen.

Natuurlijk is de aandrijflijn elektrisch. Deze wordt geactiveerd door te trappen (op het pedaal). De fiets heeft dan op deze manier een bereik van ongeveer twintig kilometer. De accu kan eenvoudig van de fiets afgehaald worden. Hierdoor kan je hem thuis aan de stekker leggen.

Afbeelding via BMW

Laadmogelijkheden

Op het achterste gedeelte van de fiets kan je verschillende modulaire bevestigingen plaatsen voor het meenemen van bagage. Heb je een kind? Dat is geen probleem. Er kan ook een kinderzitje bevestigd worden. BMW zegt ook dat het niet-draaibare ontwerp van het vrachtplatform “het extra voordeel heeft dat de berijder zich nauwelijks bewust is van het extra gewicht dat wordt vervoerd.”

Helaas is het maar een concept. De autofabrikant is niet voornemens de fiets echt te gaan maken. Maar ze zijn wel in gesprek met potentiële licentiehouders. Misschien komt de moderne en gave ‘bakfiets’ er dan toch.