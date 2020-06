Opstartgeluid: Xbox Series X vs PlayStation 5

Xbox heeft bekendgemaakt welk opstartgeluid de nieuwe Xbox Series X gaat lrokgem. Is het beter dan de Sony PlayStation 5?

Het is geen baanbrekend nieuwtje. Toch is het interessant om te weten. Als jij aan het einde van dit jaar de nieuwe Xbox Series X koopt zul je elke keer met dit geluid geconfronteerd worden. We hebben het over de soundtrack die je hoort wanneer je het apparaat aanzet. Xbox heeft uit de doeken gedaan wat voor geluidje de Xbox Series X krijgt bij het opstarten.

Of het opstartgeluid van de Xbox Series X net zo iconisch gaat worden als het geluid van bijvoorbeeld de allereerste PlayStation is nog maar de vraag. Daar kunnen we je over 20 jaar antwoord op geven. Luister het geluid en oordeel zelf.

De soundtrack duurt ongeveer 15 seconden. Het geluid komt langzaam naar voren, kent een hoogtepunt in het midden en daarna gaat de volume weer naar beneden. Natuurlijk heeft het internet een mening over het geluidje. Sommigen omschrijven het als een saai geluid. Een ander doet het denken aan de PlayStation. Weer een ander is er positief over en ervaart het als een ‘knuffel’. Kortom, de meningen zijn verdeeld. Klinkt het opstartgeluid van de PlayStation 5 beter dan de sound van de Xbox Series X?