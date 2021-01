PC bouwer betaalt je €34k om een jaar alleen maar te gamen - Apparata

PC bouwer OPSYS schrijft als publiciteitsstunt een ‘droombaan’ uit, namelijk een jaar lang gamen voor €34.000.

Een gloednieuwe bedrijf genaamd OPSYS schrijft een interessante ‘wedstrijd’ uit, zo spot PCGamer. De opdracht is simpel; je krijgt een gaming PC van de PC bouwer en je moet er een jaar lang op gamen. Daar staat £30.000, omgerekend €34.000 tegenover. Maar het hele zaakje voelt een beetje vreemd…

Het Britse OPSYS heeft een ogenschijnlijk perfecte baan voor je. Als manager van het ‘Overpowered User Experience’ departement moet je een jaar lang gamen op een systeem van de PC bouwer. Daar krijg je een modaal jaarsalaris van omgerekend €34k voor.

De hele ‘vacature’ staat vol met ogenschijnlijke cliché game-termen en vreemde meme-achtige opmerkingen. Het enige wat je voor de OPSYS ‘baan’ namelijk nodig hebt is:

Verder zijn er wat randvoorwaarden die net zo min ergens op lijken te slaan. Denk aan ‘geen clans’, ‘alleen game-verslaafden’ en ‘mensen met een tattoo zijn een pré omdat we je zo snel kunnen identificeren’. Of wat dacht je van:

Geen trolls. We zoeken naar serieuze gamers die meer tijd spenderen in games dan in de comment secties van meer serieuze gamers. Gewoon goede oude, door je ouders onteigende, bloeddoorlopen nooit opgevende gamers, graag.