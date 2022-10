Optimus: de Tesla robot, hype of de real deal?

De Optimus robot tijdens de presentatie

Duizendpoot Elon Musk kan weer een nieuw product aan zijn zegekar rijgen, de robot Optimus. Optimus lijkt sterk op een mens en kan hiermee qua motoriek in grote lijnen wat de mens ook kan. Wat betekent Optimus voor de toekomst?

Baxter, de eerste betaalbare productierobot

De ontwikkeling in techniek gaat explosief snel. In 2011 kwam de robot Baxter op de markt, voor 20.000 Amerikaanse dollar, een voor een bedrijf betaalbare prijs. Musk wil nu een prototype robot in massaproductie te brengen voor een vergelijkbare prijs als toentertijd Baxter, $ 20.000. In 3-5 jaar, dus tussen 2025-2028, moet het zover zijn.

Optimus wordt zelfstandig bewegende arbeidersrobot

Maar de Optimus kan heel wat meer dan deze pioniersrobot. Waar de Baxter alleen bewegingen heel nauwkeurig na kan doen, wat alleen heel waardevol is voor lopende band werk, is de Optimus veel veelzijdiger. De robot kan zelfstandig bewegen door ruimtes en obstakels ontwijken. En zal voorzien worden van indrukwekkend goede kunstmatige intelligentie, waardoor deze robot kan leren en zelfstandig taken kan uitvoeren zoals bijvoorbeeld onderdelen monteren, of de afwas doen.

Waarschijnlijk is een rol als huisrobot een enorme groeimarkt, en bijvoorbeeld ook als zorgrobot of schoonmaakrobot.

Zeer snelle vooruitgang wat betreft capaciteiten

Wat ook indruk maakt bij robotkenners, is dat de Optimus heel snel vooruit gaat in zijn capaciteiten. Van het houterige model van vorig jaar is het nu een weliswaar trage, maar redelijk soepel bewegende robot geworden. En Musk is er in geslaagd om een enthousiast team van slimme mensen bij elkaar te vinden die, zo blijkt uit mededelingen, zeer gemotiveerd zijn.

Waarom ontwikkelde Musk Optimus?

Wat de diepere filosofie van Musk is om deze robot te laten ontwikkelen, is niet duidelijk. In de jaren daarvoor was hij meer een voorstander van human augmentation, het vergroten van de capaciteiten van het menselijk lichaam en geest. Dit, om te voorkomen dat de mens overbodig wordt. Deze robot, die eenvoudig productiewerk kan overnemen, is daar een breuk mee. Musk zegt zelf dat hij hoopt dat mensen nu minder dom en saai werk hoeven te doen.

Optimus als ruimtearbeider?

Mogelijk beseft hij dat hij grote aantallen arbeiders nodig heeft om zijn visies wat betreft Mars en de kolonisatie van het zonnestelsel in praktijk te brengen. Het grote voordeel van een robot is dat deze geen voedsel of zuurstof nodig heeft, alleen elektriciteit. Dat scheelt life support, het duurste, meest complexe en meest storingsgevoelige onderdeel van ruimteschepen.

Dit zou het leven voor menselijke kolonisten opmars of in de planetoïdengordel veel makkelijker maken. Er kunnen ook zakelijke redenen achter zitten. Want er zijn waarschijnlijk alleen al honderden miljoenen huishoudens, die er veel voor over hebben om niet meer te hoeven ruziën over wie de afwas doet of stofzuigt. De Optimus zou dus wel eens een knetterend succes kunnen worden.