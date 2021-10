Opvallend: Apple Watch Series 7 lijkt op iPhone 13

De nieuwe Apple Watch Series 7 heeft iets gemeen met de eveneens nieuwe iPhone 13. Wat heeft dit te betekenen?

Het is niet gebruikelijk dat Apple een nieuwe technologie op twee nieuwe apparaten introduceert. En toch is dat het geval met de Apple Watch Series 7 en de iPhone 13. Beide apparaten zijn dit najaar gepresenteerd door het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino. En beide apparaten werken met een geïntegreerd en aanraakgevoelig OLED-paneel. Nieuw op de iPhone 13, maar ook nieuw op de Apple Watch Series 7.

Dit alles is tot ontdekking gekomen nadat iFixit de nieuwe Apple Watch Series 7 uit elkaar heeft gehaald. Daar ontdekte men dat Apple dezelfde componenten gebruikt. Het vermoeden bestaat nu dat de Watch Series 7 mogelijk later naar buiten kwam dan Apple eigenlijk gewenst had. Dat komt weer bovenop de stapel met andere theorieën over deze nieuwe smartwatch.

Zo zou de Watch Series 7 een heel ander uiterlijk krijgen volgens de gelekte informatie dan wat Apple liet zien. Dat de Apple Watch Series 7 deze technologie deelt met de nieuwste iPhone is natuurlijk opnieuw voer voor speculanten. Maar aan de andere kant hoef je het niet zo ver te zoeken. Immers, als Apple iets niet in het verleden gedaan heeft. Hoeft dat niet te betekenen dat ze zoiets nooit gaan doen. In dit geval nieuwe technologie toepassen op twee nieuwe apparaten.