Opvallend: investeerders dumpen deze digitale munten

Er is een opvallende trend waar te nemen waar investeerders al hun digitale munten dumpen. Een munt springt daar uit!

Meme- munten zijn enorm populair geweest. Maar het lijkt erop dat de nieuwigheid er vanaf is. Het begon bij veel van deze munten als een grapje, maar het is uitgeroeid tot een enorme markt. Er ligt niet echt een specifieke waarde onder, maar wordt omarmt door een grote groep mensen. En zij kopen de munt dan ook, wat dan weer ‘echte’ waarde oplevert.

Investeerders dumpen digitale munten

Shiba Inu (SHIB) is één van deze munten. Enorme winsten zijn geboekt met deze munt. Maar het lijkt erop dat de munt glans verliest. In één week verloor SHIB namelijk 4.000 investeerders. Natuurlijk, de koersen waren van alle munten slecht maar dit is wel opvallend. Ook omdat de investeerders al hun munten verkochten. Het vertrouwen blijkt weg te zijn.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal SHIB wallets de afgelopen maanden is gestegen. In november 2021 waren er 919.000 wallets, na drie maanden waren dit er meer dan 1.1 miljoen. Sinds de neergang van alle koersen zie je ook het aantal wallets afnemen, namelijk minus 4.200. Al met al niet echt een hele grote daling, maar wel een teken aan de wand. Wat tevens opvalt is dat er minder mensen de munten kopen. Dit is eigenlijk een slechter teken.

Reden

Dat komt door de mindere resultaten. Kopers zijn terughoudender en wachten af. Vaak zie je toch dat mensen nu de dip kopen, dat blijft vooralsnog bij SHIB uit. Investeerders nemen minder risico’s en SHIB is wel een risicovolle investering. SHIB stond ooit op $0,00008894. Sindsdien is de munt met net geen 80% gedaald.

Het lijkt erop dat de interesse van het grote publiek ook afneemt. Het aantal zoektermen bij Google naar meme-munten nam af met 92%.