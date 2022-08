Opvallende wijziging voor de nieuwe TAG Heuer Aquaracer

Een blik werpende op de TAG Heuer Aquaracer en als het goed is valt je meteen wat op.

Mits je bekend bent met het model, anders valt het je helemaal niet op natuurlijk. Het zit namelijk zo. Normaal gesproken heeft de Aquaracer, een duikhorloge van het luxemerk TAG Heuer, een bezel voor het duiken. Zo kun je de tijd bijhouden als je onder water bent. Daar is met deze update iets voor in de plaats gekomen.

De traditionele bezel heeft plaats moeten maken voor een exemplaar die de uren aangeeft. Deze 24 uur bezel is uitgevoerd in een two-tone kleurstelling. De bovenzijde is blauw, de onderzijde wit.

TAG Heuer Aquaracer materialen

De bezel is gemaakt van keramische materialen, terwijl de rest van het horloge is gemaakt van roestvrij staal. Het uurwerk is 43 mm groot, wat voor sommigen wat aan de forse kant is. Aan de andere kant is dit voor een duikhorloge wel zo fijn. Zo past het horloge om de kleding en kun je de tijd goed aflezen als je onder water bent om de tijd bij te houden.

Mocht je het horloge twee dagen niet dragen, dan tikt deze nog gewoon door. De reservetijd bedraagt namelijk 50 uur. Je kunt het uurwerk met een stalen case krijgen, maar ook met een rubberen strap mocht dat meer je ding zijn.

Voor 3.600 euro is de vernieuwde TAG Heuer Aquaracer de jouwe. Het horloge is verkrijgbaar bij geselecteerde retailers en natuurlijk online.