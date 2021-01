Opvolger Huawei Mate XS gooit het roer volledig om (gelekt) - Apparata

De opvolger van de Huawei Mate XS, vermoedelijk Mate X2 genaamd, krijgt volgens lekkers een totaal nieuw design.

De opvolger van de vouwbare Huawei Mate XS krijgt naar verluidt een volledig nieuw design. In plaats van het scherm aan de ‘buitenkant’ stapt het verbannen Chinese merk over naar een conventioneel design. Dat wil zeggen dat het scherm, wanneer dubbelgevouwen, netjes aan de binnenkant zit.

Huawei Mate XS opvolger doet het anders

Met de Huawei Mate X en diens opvolger, de Mate XS, bracht het merk een nieuwe vormfactor naar de überhaupt al nieuwe vormfactor. In plaats van een dubbelvouwen scherm aan de binnenkant van het toestel, vouwde je het scherm als het ware om het frame heen.

Zoals Ruben in onze review van de Mate XS benadrukt, betekent dit simpelweg dat het toestel altijd kwetsbaar is. Zeker omdat het een plastic scherm heeft, kun je het apparaat nooit in je zak stoppen met iets anders erbij. Sowieso zou ik een smartphone van €2500 nooit uit mijn kluis halen, maar dat is een ander verhaal..

Met de vermoedelijke opvolger van de Mate XS gooit Huawei het design (letterlijk) om. Op Weibo lekt een lekker informatie over de aankomende opvouwbare smartphone. Hij noemt het toestel daar de Mate X2, kondigt een 8-inch intern opvouwbaar scherm aan met 6.5-inch secundair display.

Het nieuwe design zorgt er ook voor dat een selfiecamera weer mogelijk is. De Mate X2 zou een 50MP + 16MP + 12MP + 8MP hoofd-setup krijgen, met een 16MP selfiecamera. Verder zou het toestel uitgerust worden met een matige 4400mAh batterij, al is die met diens 66 Watt opladen wel razendsnel vol.

Het is vanzelfsprekend niet bekend hoe accuraat de informatie is. We hebben ook nog geen aanwijzing voor een eventuele releasedatum of evenement, die houd je van ons tegoed!