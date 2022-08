Originele iPhone in verpakking levert flink geldbedrag op

De eerste iPhone, nog in de originele verpakking. Dat is serieus geld waard!

In 2007 verscheen de allereerste iPhone. Besef even dat dit najaar de iPhone 14 verschijnt. De tijd vliegt inderdaad. Inmiddels is de allereerste iPhone gewoon goed geld waard. Ondanks het feit dat er enorme aantallen van zijn verkocht. Moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zeldzame voorwaarden natuurlijk. Zo moet je de iPhone nooit gebruikt hebben en is het van belang dat de originele verpakking en het liefst factuur bijzit. Zo’n bingo is dit verhaal. Een eerste generatie iPhone, nog origineel in de verpakking, werd onlangs geveild.

Volgens ZDnet levert de iPhone maar liefst 35.000 dollar op. De veiling was onderdeel van de Apple, Jobs, and Computer Hardware van veilinghuis RR Auctions. Naast deze bijzondere iPhone, werd ook een eerste generatie iPod in de verpakking van de hand gedaan. De opbrengst? 25.000 dollar.

Daar bleef het niet bij. Ook een prototype van de Apple 1 computer ging van de hand voor maar liefst 677.196 dollar. Kortom, er bleek veel interesse in de bijzondere Apple producten. Niet zo gek ook, als je het verhaal erachter begrijpt.

De aankopen zijn ongetwijfeld investeringen. Hopende op een nog grotere opbrengst over een paar jaar. Wie weet!