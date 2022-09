Ornithopter drone, fly like an eagle

De Metabird ornithopter drone. Copyright en bron: Bionic Bird

Een ornithopter drone die vliegt als een vogel. Hoe cool is dat? In ieder geval cool genoeg om er een dronevorm van te ontwikkelen.

De ornithopter drone Metabird

De Metabird, de ornithopter drone van het bedrijf Bionic Bird, heeft ongeveer de grootte van een spreeuw en kan je besturen tot op een afstand van 150 m. De drone kan allerlei acrobatische toeren uithalen en beweegt zich voort door met de vleugels te kloppen. De robotvogel blijft ongeveer 10 minuten in de lucht op een batterijlading. Daarna moet je 12 minuten opladen. Met een prijs van rond de € 90 is dit geen heel goedkope drone, maar je kunt er wel veel plezier aan beleven.

Wat is een ornithopter?

In het dagelijks leven kennen we slechts twee typen vliegtuigen: vliegtuigen met vaste vleugels, zoals jumbojets en vliegtuigen met roterende vleugels, zoals helikopters en gyrocopters.

In de natuur zijn deze vormen erg zeldzaam. Roterende vleugels komen helemaal niet voor en zwevende vogels – die hun vleugels stilhouden – kom je eigenlijk alleen tegen als grote aasetende roofvogels: condors en gieren. De meeste vogels vliegen door met hun vleugels te klappen. In theorie is dat energetisch zuiniger dan met vaste vleugels vliegen.

De reden dat dierachtigen nauwelijks bewegen met hun vleugels is dat ze gebruik maken van sterk opstijgende lucht, thermiek. Dat is natuurlijk nog veel gunstiger voor energie. Je kunt ze dus het beste met zweefvliegtuigen vergelijken.

Klappende vleugels energiegunstiger?

De meeste vliegende dieren maken gebruik van klappende vleugels. In theorie zou een vliegtuig met klappende vleugels, een ornithopter, bij lage snelheden energiezuiniger zijn dan een vliegtuig met vaste vleugels. Helaas is onze kennis van aerodynamica nog niet goed genoeg om een concurrerende ornithopter te bouwen. Een eerste prototype met een menselijke piloot aan boord koos het luchtruim in 1999. Bijna een eeuw na de eerste vlucht van de gebroeders Wright dus.

In de Dune sf-serie komen ornithopters voor in plaats van de helikopters en vliegtuigen van nu.

Waarom een ornithopter drone handig is

Op vliegvelden, kersenboomgaarden en andere plaatsen waar vogels overlast veroorzaken is een roofvogel erg effectief om ze weg te jagen. Dat is de reden dat verschillende uitvinders hebben gewerkt aan een levensechte ornithopter drone. Maar nu voor het eerst is er dus een betaalbare ornithopter drone, die je draadloos kan besturen met je smartphone.

Is de ornithopter drone echt de toekomst van het vliegen? Nu kan je dat ontdekken. Ben je uitgekeken op de bekende helicopterachtige drones, dan is een ornithopter drone een heel nieuwe vliegervaring. Meer informatie bij Bionic Bird.