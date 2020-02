Oscar-genomineerde ‘1917’ ontmoet Spongebob in hilarische video

Wat als je twee dingen, die totaal niets met elkaar te maken hebben, met elkaar combineert?





Sinds kort draait er weer een kaskraker van een oorlogsfilm in de bioscoop. Het gaat hier om ‘1917’. De film heeft een Oscar-nominatie te pakken en speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In die tijd hadden we nog geen televisie, laat staan Spongebob Squarepants. Toch kwam iemand op het ludieke idee om Spongebob te mengen in 1917. Het resultaat is een nieuwe trailer met de vrolijke spons in de hoofdrol.

De video werd afgelopen donderdag geupload op het YouTube-kanaal Carnage-Boy. Sindsdien is het een hit op het internet geworden. De video is al meer dan 300.000 keer bekeken met, op het moment van schrijven, bijna 10.000 duimpjes omhoog.

De stemmen van de originele 1917 trailer zijn gebruikt en geplakt onder videobeelden van Spongebob. Het maakt de trailer er niet minder spannend om. Sterker nog, je zit misschien wel op het puntje van je stoel te kijken. Je kunt de trailer hieronder bekijken.