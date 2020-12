Ouders 6-jarige Warzone streamer liegen de boel bij elkaar - Apparata

Een relletje in de wereld van Call of Duty Warzone en streamers. Een verhaal blijkt toch iets anders in elkaar te steken.

6-jarige Warzone streamer

Wanneer laat jij je zoon of dochter Call of Duty spelen? Officieel heeft een Battle Royale als Call of Duty Warzone een strenge PEGI-rating van 18 jaar en ouder. Des te opmerkelijker was het YouTube- en Twitch-kanaal van ene RowdyRogan. Deze streamer was geen 18, geen 13, maar slechts 6 jaar oud. En deze streamer speelde doodleuk Call of Duty Warzone.

Activision kreeg ook lucht van de kanalen, die inmiddels erg populair zijn geworden. Op Twitch was het ventje goed voor 95.000 volgers en op YouTube had hij 132.000 abonnees. Het online Call of Duty account van de 6-jarige werd gesloten. Op één van de streams is te zien hoe het mannetje huilend naar zijn vader gaat om over zijn ‘ban’ te vertellen. Tot zover het verhaal.

Allemaal doorgestoken kaart, zo blijkt nu. Reeds opgenomen video’s waren bewerkt en de ouders acteerden er op los. Activision had helemaal geen ban uitgedeeld en de reacties in de stream waren nep. Een publiciteitsstunt van RowdyRogan om de aandacht te trekken. En dat is gelukt.

He gezin heeft nu de aandacht waar ze zo op hoopten. Tegelijkertijd kun je je afvragen hoe gezond het is om je 6-jarige in te zetten als instrument voor een succesvol Twitch- en YouTube-kanaal met een gewelddadige game als Call of Duty.. (via PCGamer)