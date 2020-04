Ouders opgelet: Netflix geeft je nóg meer controle

Sex, drugs en geweld zijn de ruggengraat van entertainment, maar ouders kunnen hun (te) jonge kinderen hier op Netflix nu beter tegen beschermen.





Netflix staat natuurlijk boordevol geweldige content, maar in tegenstelling tot het geweldloze Apple TV+ of het kindvriendelijke Disney+, bevat Netflix een heleboel dingen die ongeschikt zijn voor kinderen/jongeren. Series en films bingen is ok, maar regisseurs als Quentin Tarantino en Martin Scorsese zijn nou niet bepaald voor iedere leeftijd weggelegd. Netflix geeft ouders nu nog meer controle over wat hun kinderen eventueel kunnen kijken op Netflix.

Netflix breidt de functies voor ouders en/of accounthouders uit om iets meer controle te hebben over wat er voor profielen wordt aangeboden. Als de kids een eigen profiel hebben, kun je nu via de account-instellingen een 4-cijferige pincode instellen om profielen af te schermen.

Ouders kunnen een individueel profiel vervolgens op bepaalde manieren instellen. Je kunt bijvoorbeeld een algemene leeftijdsbegrenzing instellen, waardoor Netflix bijvoorbeeld alleen content voor alle kijkers aanbiedt. De filter is een algemene filter en gooit alles boven een bepaalde leeftijdsclassificatie eruit.

Je kunt zelfs specifieke content afschermen voor een individueel profiel. Stel bijvoorbeeld dat je tienerzoon gewoon gewelddadige content mag kijken, maar dat hij kosten wat kost niet mag worden blootgesteld aan alle overbodige blote borsten in The Witcher, dan kun je alleen die show afschermen voor zijn profiel. Mja, ik weet ook niet waar dat voorbeeld op slaat, maar je hebt in elk geval de mogelijkheid!

Verder voegt Netflix onder andere toezicht op accounts toe, inclusief de kijkgeschiedenis die je kunt inzien. Ook kun je voort per profiel het automatisch afspelen van de volgende aflevering uitzetten voor kids.

De nieuwe functies zijn nu beschikbaar voor alle gebruikers.