Deze nieuwe smartphone heeft een bizar grote batterij - Apparata

Aan accuduur zit je niet verlegen met deze nieuwe Oukitel WP10. De accu van de smartphone heeft een capaciteit van maar liefst 8.000mAh!

Deze zomer schreven we nog over een lek van de nieuwe Samsung Galaxy M51. De smartphone zou een batterij krijgen met een capaciteit van 7.000mAh. Collega @yannickspinner omschreef het als een monsterbatterij. Bij Oukitel gaan ze nog even verder en doen ze er een schepje bovenop.

De nieuwe Oukitel WP10 heeft een batterij met een capaciteit van maar liefst 8.000mAh. Om je een idee te geven hoeveel capaciteit dat dit is. De iPad Air heeft een capaciteit van 8.600mAh en dat is een krachtige tablet. Hier hebben we het over een smartphone. Verder heeft de WP10 een 6.7-inch FHD+ display en een MediaTek Dimensity 800 processor.

Als de batterijmanagement van de Oukitel WP10 een beetje oké is, dan zou je meerdere dagen met een acculading kunnen doen. Voor het ontwerp van de Oukitel WP10 is gekozen om hardware voorrang te geven voor design. Dat betekent dat het niet moeders mooiste smartphone is geworden. Het apparaat oogt vrij robuust en dat moet ook wel om die enorme batterij te kunnen meezeulen.

Het is op het moment van schrijven niet bekend wat de Oukitel WP10 moet gaan kosten.