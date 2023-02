Outer Range (Amazon serie): western met een alien tintje

Een buitenaardse vondst op het land van twee ruziënde boerenfamilies in het ongerepte Wyoming. Dat is de setting van de Amazon Prime serie Outer Range.

Buitenaards mysterie in Wyoming

De plotlijn van de Amazon Prime serie Outer Range begint als een klassieke western. De uitgebreide boerenfamilie Abbott in de Amerikaanse deelstaat Wyoming leeft en werkt op een ranch aan de rand van de wildernis. Je zou zeggen dat je in Wyoming niet erg veel last van de buren hebt, maar dan heb je buiten de -understatement- vervelende familie Tillerson gerekend, die dol is op landjepik. Tot overmaat van ramp moet de familie ook vrezen voor de toekomst van de boerderij.

Maar zo simpel als het hier lijkt, is het niet. Want hoofd van de ranch en de vader van het gezin, Roy Abbott, doet in de eerste aflevering een mysterieuze vondst op het land van de ranch. Een buitenaards object. Zeg maar gerust, een hele verzameling. En dan breekt de hel los. Niet voor niets is dit ook een sciencefictionserie.

Waar en wanneer is de serie Outer Range te bekijken?

De serie Outer Range is een Amazon Original, dus exclusief ontwikkeld voor Amazon Prime en ook alleen daar te bekijken. Een abonnement op Amazon Prime met rond de drie euro per maand is gelukkig niet heel erg duur.

Hiermee probeert Amazon zoveel mogelijk mensen binnen de eigen wereld te lokken, zodat ze als het even kan, op Amazon shoppen, naar Amazon films kijken, een Amazon Ring camera aan hun voordeur hangen en Amazon boeken lezen op hun Amazon Kindle.

Maar dat hoeft niet. Op zich is de snellere bezorging en de uitgebreide collectie Amazon films en series op dit moment het lage abonnementsgeld waard.

Kijken of niet kijken?

Houd je van een strak format en een herkenbaar genre, en zet je je boeken altijd keurig geordend op kleur in de boekenkast? Dan is Outer Range niet wat je zoekt. Is dat geen punt? Dan is de kans groot dat je dit een leuke serie gaan vinden.

Zowel de liefhebbers van drama, van een rurale setting, als die van science fiction gaan deze serie vermoedelijk interessant vinden. Kijkers van alle leeftijden kunnen zich met personen in de film identificeren, vanaf tieners tot mensen van middelbare leeftijd en ouderen.

Opmerkelijk is dat filmcritici met een rating van meer dan tachtig procent op RottenTomatoes zeer lovend zijn over Outer Range, terwijl het publiek met zestig procent positief, gemiddeld enthousiast is. Mogelijk wijst dit er op dat de serie wat te vernieuwend en onvoorspelbaar is voor de gemiddelde Amerikaan. En hier, in het progressieve Nederland juist daarom erg populair is.