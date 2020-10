How to: Outlook-agenda synchroniseren met iPhone en/of iPad

Hoe verbindt je jouw iPhone en/of iPad met de populaire Outlook agenda?

Als je een iPhone hebt kan je wel eens voor verrassingen komen te staan als je een Windows computer hebt. Zeker binnen bedrijven is Outlook dan een veelgebruikt programma voor mail en agenda. Natuurlijk wil je graag alle afspraken in 1 handig overzicht zien. Het is dan makkelijk om jouw Outlook kalender te synchroniseren met een iPhone. Zo doe je dat.

Outlook voor iOS installeren

Als eerste is het belangrijk om een Microsoft-abonnement met Outlook te hebben en te weten met welk account je daar aangemeld bent. Vervolgens kun je via de Apple App store het gratis programma ‘Outlook voor iOS’ downloaden.

Hierna kun je je via jouw iPhone aanmelden (dit doe je via ‘instellingen’ en dan ‘wachtwoorden en accounts’). Hier selecteer je de optie ‘nieuw account’ en vervolgens Outlook. Je kunt je dan aanmelden met het e-mailadres en wachtwoord dat je voor Outlook gebruikt.

Als het goed is krijg je dan automatisch de vraag of je agenda’s wilt synchroniseren. Wanneer deze vraag komt kun je op ‘ja’ drukken. Soms komt die vraag echter niet. Je kunt dan naar de Outlook app gaan en de instellingen bekijken. Als synchroniseren daar geactiveerd is gaat alles goed.

Als je de synchronisatie eenmaal ingesteld hebt blijven de agenda’s automatisch synchroniseren.

iCloud kalender importeren in Outlook

Om de iCloud-agenda te synchroniseren kun je direct op jouw Windows-computer de app ‘iCloud for Windows’ opzoeken. Als je daar inlogt met jouw iCloud gebruikersnaam en wachtwoord kun je een aantal boxen kiezen om te laten synchroniseren. Voor de agenda volstaat de box met ‘mail, contacten, agenda, kalenders en taken’. Selecteer deze en ga verder. Vervolgens krijg je een keuzemenu welke informatie je precies wilt synchroniseren.

Niet alle agenda’s synchroniseren

Er kunnen natuurlijk redenen zijn om bepaalde agenda’s of afspraken juist niet te synchroniseren. Ook dat kan je instellen. Hiervoor neem je jouw iPhone device en ga je naar Outlook. In de app selecteer je het icoontje met kalender. Selecteer deze en selecteer daarna jouw account. Je ziet dan een lijst(je) met kalenders die Outlook voor jouw synchroniseert. Hier selecteer je eenvoudig kalenders die Outlook niet moet synchroniseren. Na deze stap zijn jouw agenda’s als het goed is gesynchroniseerd zoals jij wilt. Voor iPad-gebruikers hebben we nog een laatste handige tip.

Extraatje voor iPad-gebruikers

iPad-gebruikers kunnen in Windows voor Outlook gebruik maken van iPad Split View. Met deze optie kun je bijvoorbeeld een e-mail openen en in hetzelfde scherm gelijk jouw agenda bijwerken als er een wijziging in die e-mail staat.

