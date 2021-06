Over een paar weken werkt Elon Musk's Starlink- internet wereldwijd! - Apparata

Elon Musk is positief. Hij denk dat Starlink- internet over een paar weken wereldwijd werkt.

Starlink is een geweldig project van de ondernemer. Musk is niet bang om risico’s te nemen en geeft vol gas met Starlink. In een interview dat werd gegeven op een conferentie in Barcelona gaf hij aan dat het satellietnetwerk binnenkort wereldwijd moet werken.

Starlink- internet wereldwijd

Musk is een man van ambities. Met Starlink heeft hij het doel om duizenden satellieten te lanceren en zodoende rond de aarde te brengen. Hiermee gaat het bedrijf breedbandinternet aanbieden. Ook in gebieden waar het bereik op dit moment nul is, dit doordat er bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen. Alleen in het poolgebied zal Starlink niet werken, hier wonen natuurlijk betrekkelijk weinig mensen.

En hij is op dreef. Starlink heeft nu al bijna achttienhonderd satellieten gelanceerd en in een baan rond de aarde gebracht. Het systeem werkt ook al. Het bedrijf biedt al internet aan in meer dan tien landen. Nederland is daar één van de landen van. Op dit moment heeft de dienst ongeveer 70.000 gebruikers. Starlink- internet dat wereldwijd aangeboden gaat worden krijgt dus steeds meer vorm.

Ik denk dat we op weg zijn om een ​​paar honderdduizend gebruikers te hebben, mogelijk meer dan 500.000 gebruikers binnen twaalf maanden Musk

Kosten

Dit is een dure grap. Zoveel satellieten lanceren kost natuurlijk geld, maar ook de techniek is vrij nieuw. Musk schat het kostenplaatje tot nu toe op de 20 tot 30 miljard dollar. Uiteraard wordt dit over meerdere jaren uitgegeven. Voordeel is dat Musk al een ruimtevaartbedrijf heeft –namelijk SpaceX– zodat hij daar gebruik van kan maken om dit bedrijf te lanceren. Echter, analisten voorspellen dat het nog jaren kan duren voordat Starlink geld kan verdienen.

Hiernaast zitten de concurrenten ook niet stil. Het doel van het bedrijf is om met lage prijzen te kunnen concurreren met aanbieders van bekabelde internetverbindingen. De andere twee techgiganten Amazon en Facebook zitten ook in deze business van internetsatellieten. Het is de vraag welk bedrijf het eerste grootschalig betrouwbaar internet kan aanbieden via een satelliet.