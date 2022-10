Overstappen naar een elektrische SUV met deze 5 favorieten

Op 1 januari 2022 waren er in Nederland in totaal 8,9 miljoen personenauto’s. Van al deze auto’s reed 79,5% nog op benzine. Dit percentage benzine auto’s neemt ieder jaar af, ten gunste van de elektrische- en hybride auto’s. Inmiddels rijdt 1 op de 12 personenauto’s in Nederland elektrisch of hybride. Zo zijn er ook elektrische SUV’s. Heeft hybride rijden voor jou een stoffig imago? Tijd om hier verandering in te brengen.

Waarom je de overstap zou moeten maken naar een elektrische SUV? Hoe erg ga je een elektrische SUV aanschaffen voelen in je portemonnee? En wat is onze top 5 elektrische SUV’s, zonder stoffig imago? Na het lezen van deze blog zul je overtuigd zijn over te stappen op een elektrische SUV.

Top 5 elektrische SUV’s

1. Hyundai Kona EV Comfort Limited

De Hyundai Kona heeft een krachtige motor en biedt alles wat je van een elektrische SUV verlangt. Dankzij de metallic lak en de lichtmetalen velgen heeft deze SUV een nóg luxere uitstraling.

De temperatuur wordt automatisch geregeld bij deze Hyundai Kona EV Comfort Limited, dankzij de automatische airconditioning. Daarnaast zorgen de verwarmde buitenspiegels voor een veilige autorit, met elk type weer. De Kona beschikt over een netto accucapaciteit van 39,2 kWh, waardoor je geniet van een actieradius van 289 kilometer.

Deze Hyundai Kona EV Comfort Limited 39 kWh heeft de volgende opties en specificaties:

Merk Hyundai Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Ben je benieuwd naar de voordelen van de Hyundai Kona? Om je te helpen bij het kiezen van een passende (elektrische) SUV, hebben we de belangrijkste voordelen hieronder voor je opgesomd.

De voordelen van deze Hyundai Kona op een rij:

+Luxe uitstraling dankzij metalic lak en lichtmetalen velgen

+Automatische airconditioning

+Verwarmde buitenspiegels

+Een achterbank die in delen is neer te klappen

+Audiosysteem eenvoudig bedienen met knoppen aan het stuur

+Parkeersensoren

+Adaptive cruise control

+Intelligente veiligheidsvoorzieningen, zoals de ‘botswaarschuwing’, het lane-keeping systeem en de vermoeidheidsherkenning

2. Mercedes-Benz EQA 250

De Mercedes-Benz EQA is voorzien van een elektromotor van 140 kW, die een ingeschatte actieradius van 370 kilometer biedt.

In het interieur is gebruik gemaakt van materiaal met hoogstaande afwerkingen. Zo is er bijvoorbeeld een breed ‘cockpitscherm’ als eye-catcher ingebouwd in het dashboard. Dat is nog eens stijlvol onderweg zijn!

Zowel het interieur als de accu van deze SUV worden op een efficiënte manier verwarmd. Bij de EQA wordt de energie namelijk niet gehaald uit batterijcellen, maar uit de warmtepomp.

Deze Mercedes-Benz EQA heeft de volgende functionaliteiten:

Merk Mercedes-Benz Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 190 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Ben je benieuwd van welke voordelen je profiteert als je de Mercedes-Benz EQA rijdt? Wij zetten de belangrijkste pluspunten voor je op een rij.

Alle voordelen van de Mercedes-Benz EQA:

+Materiaal en afwerking interieur van hoogstaande kwaliteit

+Warmtepomp voor efficiënte verwarming

+Subliem veercomfort

+Verbluffend goed bedieningssysteem, werkend op commando’s en muispad

+Slim ingebouwd navigatiesysteem, rekeninghoudend met het weer en hoogte

+Geïnnoveerde veiligheidssystemen met bijvoorbeeld waarschuwing bij overstekende voetgangers

3. DS DS3 Crossback E-Tense

Het is even twee keer knipperen met je ogen. Niet alleen vanwege de naam van dit model, maar ook vanwege het strakke stijlvolle uiterlijk.

Met de DS DS3 Crossback E-Tense Business Limited uit bouwjaar 2021 profiteer je van alle gemakken die een SUV heeft. Deze DS3 met 50 kWh beschikt over een ingeschatte actieradius van 240 kilometer.

Ook goed om te weten: er een ruime selectie aan digitale radiostations en een full map navigatiesysteem aanwezig. Dit navigatiesysteem werkt op spraaksturing: ideaal als je al rijdt en de route aan wilt zetten. Bovendien hoef je nooit meer een lege batterij van je smartphone te hebben. Je kunt deze namelijk eenvoudig opladen dankzij de ingebouwde draadloze oplaadmogelijkheid.

Deze DS DS3 biedt de volgende functionaliteiten:

Merk DS Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Ben je benieuwd wat deze DS DS3 nog meer te bieden heeft? Je leest het hieronder.

De voordelen van de DS DS3 op een rij:

+Digitaal radiostation met de DAB-ontvanger

+Navigatiesysteem werkend op spraaksturing

+Draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphone

+Achteruitrijcamera

+Veiligheidssystemen zoals verkeersborddetectie, forward collision en lane-keeping systeem

4. ​​Peugeot e-2008 Allure

Wil je een SUV aanschaffen die zich weet te onderscheiden door zijn eigenwijze en smaakvolle interieur? Dan is de Peugeot e-2008 Allure 136 pk, met een ingeschatte radius van 248 kilometer, er zeker één voor jou.

Deze auto van Peugeot beschikt over meer dan voldoende zit- en beenruimte en ook de inhoud van de bagageruimte is royaal.

Deze Peugeot e-2008 heeft de volgende functionaliteiten:

Merk Peugeot Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Wij snappen dat kiezen uit deze top 5 lastig kan zijn. Ben je benieuwd wat deze Peugeot e-2008 nog meer te bieden heeft, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken?

De voordelen van de Peugeot e-2008 Allure 136 pk op een rij:

+Ruime zitplekken inclusief voldoende beenruimte

+Veel bagageruimte, inclusief laadplek voor laadkabel

+Veiligheidssystemen zoals lane-keeping systeem, sensor voor dimlichten en achteruitrijcamera

+Connected service mogelijk

+Mogelijkheid om stoelen van bestuurder en bijrijder te verwarmen

+Optie tot snelladen van accu met maximaal 100 kW

5. ​​Citroën E-C4

Ben je op zoek naar een auto die niet snel gaat vervelen? Dan is deze Citroën E-C4 met 5 zitplaatsen perfect voor jou. De grote aandacht voor het veercomfort zorgt ervoor dat je gemakkelijk over verkeersdrempels rolt.

De elektrische aandrijflijn waarover deze variant van de Citroën E-C4 beschikt, zorgt voor hoogstaand rijcomfort. Geruis van banden of slecht weer zijn hierdoor nauwelijks voelbaar. Zo ben je altijd comfortabel onderweg.

Nog een groot pluspunt aan deze Citroën E-C4 is de grote actieradius: de elektromotor heeft een vermogen van 136 pk en een ingeschatte actieradius tot wel 357 kilometer (WLTP).

Deze Citroën E-C4 heeft de volgende functionaliteiten:

Merk Citroën Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Ben je benieuwd welke voordelen deze Citroën E-C4 nog biedt? Ook voor dit model zochten we de voordelen voor je uit. Lukt het je niet om een weloverwogen keuze te maken na het lezen van deze top 5 elektrische SUV’s? Wij helpen je graag ‘op weg’.

De voordelen van de Citroën E-C4 op een rij:

+Beschikt over 5 zitplaatsen

+Optimaal veercomfort, waardoor drempels nauwelijks voelbaar zijn

+Hoogstaand rijcomfort dankzij elektrische aandrijflijn

+Veiligheidssystemen zoals het lane-keeping systeem, sensor dimlichten, achteruitrijcamera en alarm klasse 1

+Luxe stoelen dankzij de lederen/stoffen bekleding

Een elektrische SUV duur? Welnee

Omdat de overheid het belangrijk vindt om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren, geven ze verschillende subsidies zoals de de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren, afgekort SEPP. Je kunt van 1 juli 2020 tot en met 1 juli 2025 in aanmerking komen voor deze subsidie. Er is 67 miljoen euro gereserveerd voor nieuwe auto’s en 20,4 miljoen euro voor gebruikte elektrische auto’s. Maar let op: als de geldpot voor dat jaar leeg is, dan houdt het op! Wees dus op tijd met het aanvragen van deze aanschafsubsidie.

Overigens hoeft het kopen van een elektrische SUV ook zonder subsidie niet meteen duur te zijn. Omdat het aanbod van de elektrische auto’s in het algemeen en ook het segment van elektrische SUV’s is toegenomen, zijn deze gelukkig niet meer schreeuwend duur. Zeker wanneer je je verdiept in de wereld van tweedehands elektrische SUV’s.

Wist je dat je ook gemakkelijk online een goede tweedehands auto kunt aanschaffen? Verkopers die je proberen over te halen of druk voelen tijdens onderhandelingen bij de autodealer zijn verleden tijd. Je vergelijkt het aanbod eenvoudig thuis en de auto van jouw keuze wordt gewoon thuis bezorgd, inclusief BOVAG-garantie en 14 dagen bedenktijd. Bekijk het aanbod elektrische SUVs!