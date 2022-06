Overwatch 2 wordt free to play met gehaat verdienmodel

Overwatch 2 wordt free to play maar het gaat de speler iets anders kosten om alles uit de game te halen: tijd. En dat is misschien nog wel erger.

Blizzard maakte begin deze week bekend dat Overwatch 2 begin oktober uitkomt en volledig gratis wordt. Uiteraard moet een ontwikkelaar geld verdienen aan zijn product, maar het verdienmodel van Overwatch 2? Daar zit waarschijnlijk helemaal niemand meer op te wachten. Iedere andere gratis game doet het immers ook al.

Overwatch 2: free to play en zwart gat

Dus, Overwatch 2 wordt voor iedereen gratis en dat kost je eventueel op een andere manier geld. Het is een flinke stap weg van het verdienmodel van de eerste Overwatch; die game kon iedereen voor grofweg €40 kopen en oneindig spelen. Via in-game lootboxes konden gamers eventuele extra cosmetische items krijgen. Een leuk systeem dat het eerlijk hield voor iedereen. Maar wilde je meer? Dan kon je extra spelen voor lootboxes (of ze met echt geld kopen).

In Overwatch 2 stapt Blizzard met free to play over naar een battle pass. Je weet wel, die rotdingen die je om de paar maanden moet kopen. Je koopt dat geen daadwerkelijke content. Alleen de in-game mogelijkheid om godsonmogelijk veel tijd te gamen om een traject van beloningen af te lopen.

Battle passes voeren de druk hoog op en dat zie je bij concurrenten als Warzone en Apex Legends ook. Je moét ieder seizoen spelen, anders loop je beloningen mis. En je moét blijven spelen nadat je een battle pass gekocht hebt, want hij verloopt binnenkort.

Het voelt daarmee al snel alsof de speler niet alleen moet betalen met geld om in-game content te krijgen. Ook tijd blijkt een investering te zijn die je moet maken. Battle passes zijn ongetwijfeld zeer lucratief; alle free to play games doen het. Maar als één ding zeker is, is het dat het voor de gamer altijd te veel kost. En dan is de prijs van de BP nog niet eens bekendgemaakt.

Overwatch 2 komt op 4 oktober uit voor de PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en Nintendo Switch en is dus free to play.