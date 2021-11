Overzicht: hier kun je nu al Black Friday shoppen

Het begon ooit als een vrijdag met heel veel korting. Inmiddels kun je meerdere dagen bij winkels terecht voor Black Friday.

Winkels gebruiken deze dag vol met korting om het uit te smeren over een langere periode. Meer dagen met korting. Daar kun je eigenlijk niet over klagen, toch? We hebben op een rijtje gezet waar je nu al onder andere terecht kunt voor Black Friday deals. En wat de meest interessante koopjes zijn.

Bol.com

Webshop Bol.com strooit in allerlei categorieën met kortingen. Maar we gaan je hier niet vertellen wat de goedkoopste shampoo is. Wel dat je kunt rekenen op tot 150 euro korting op minitoren. Ook tot 30 procent korting op camera’s en deurbellen is mooi meegenomen. Daarnaast spreekt Bol.com over hoge kortingen op onder andere smartwatches en televisies. Dat is lang niet alles. Bijna in elke categorie is er wel een korting te bespeuren.

MediaMarkt

MediaMarkt noemt het pre-Black Friday sale. In aanloop naar de echte Black Friday op vrijdag 26 november aanstaande. De elektronicagigant omschrijft het als de beste deals van het jaar. Van computers tot tablets en van games tot het huishouden. De winkel heeft een flink aanbod aan kortingen. De moeite waard om het even te checken dus.

BCC

In het geval van BCC spreken ze over de Black Friday warming-up. Ook hier weer tientallen producten die met een fikse korting worden aangeboden. Het is altijd even goed kijken wat nu echt een goede deal is en wat niet. Laptops, televisies, smartphones en stofzuigers. Een ruim aanbod in deze warming-up. Tip: vergelijk deze kortingen ook met andere aanbieders!

Coolblue

Coolblue is gisteren gestart met het aanbieden van Black Friday deals. De actie loopt tot en met 29 november. Ook hier een flink aanbod waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet, tenzij je iets specifieks zoekt. De topdeals volgens Coolblue omvatten alleen al 155 producten. Kortom, zeker even meepakken als je op zoekt bent naar toffe kortingen.

Electro World

Onder andere televisie en audio. Wassen, drogen en strijken. Keukenapparatuur en laptops en tablets in de aanbieding bij Electro World. De winkel zegt koopjes tot en met 1.000 euro korting aan te bieden. Nu klinkt dat laatste wel heel enthousiast, maar je moet iets verzinnen om de aandacht te pakken nietwaar? Als je veelal de adviesprijs pakt van een wat ouder product is het echter niet onwaarschijnlijk dat je aan die 1.000 euro korting komt.

Losse merken

We hebben een aantal winkels genoemd waar nu al kortingen gelden. Losse merken hanteren in hun eigen webshops ook deals. Dus niet onaardig om dit onopgemerkt aan je neus voorbij te laten gaan. OnePlus strooit bijvoorbeeld een maand lang met deals. Onder andere kortingen op de 9 Pro, 8T en de Nord. Idem dito voor OPPO, met kortingen op onder andere Reno6 Pro, Find X3 Lite en de A16.

Aanvullingen? Deel ze in de comments!