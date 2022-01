Ozzy Osbourne NFT scam: duizenden slachtoffers verliezen geld

En dat blijkt maar weer dat je ontzettend goed moet opletten wat je doet. De NFT-collectie van Ozzy Osbourne was slachtoffer van een scam.

Tegenwoordig hebben allerlei bekende merken en artiesten eigen NFT-collecties. Je hoort er bijna niet bij als je niet meegaat in deze gekkigheid. Ook de bejaarde rockster Ozzy Osbourne heeft zijn eigen NFT-collectie. Het gaat hier om de CryptoBatz collectie. Met deze NFT’s zelf is niets mis, maar kwaadwillenden maakten dankbaar gebruik van de bekendheid van de collectie om te kunnen scammen.

De CryptoBatz collectie bestaat uit 9.666 digitale vleermuizen. Hackers kregen echter toegang tot het officiële Twitter-account van het project. Daar werd een tweet geplaatst met een link. Niets vermoedende volgers klikten op deze URL en het bleek om phishing te gaan. Achteraf, toen de slachtoffers al waren gemaakt, kwam dit pas naar buiten. Door de scam zijn er duizenden dollars aan crypto gestolen en in handen gekomen van de hackers.

Het laat zien dat je ontzettend goed moet oppassen wat je doet. Want er is geen bank of instantie waar je beroep op kunt doen om je geld terug te krijgen in dit geval. Zelfs officiële kanalen kunnen gehackt worden en daardoor misbruikt worden om je zuurverdiende geld te stelen. (via The Verge)