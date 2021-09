‘Pak nu je crypto winst, voordat je geld verliest!’

De gastheer van de Mad Money- show Jim Cramer van CNBC schreeuwt van de daken om nu je crypto winst te pakken, want er ontstaat een doemscenario.

Mad Money is een populaire show op CNBC in Amerika. De gastheer is Jim Cramer en hij is niet onbekend in het wereldje van het snelle geld. Hij was namelijk een beheerder van hedgefondsen en mede- oprichter van Thestreet.com. Dit is een website voor financieel nieuws. Hij smeekt crypto-investeerders om winst te nemen op crypto-winsten in hun portefeuilles. ‘Ik smeek je. Laat het geen verlies worden,” zei hij, benadrukkend: “Ik wil niet dat je geld verliest.”

Pak je crypto winst

Hij was afgelopen behoorlijk duidelijk. Hij zei: ”Ik weet dat de crypto-liefhebbers me nooit willen horen zeggen: verkopen, maar als je een grote winst hebt zoals ik, nou, ik smeek je om. Laat het geen verlies worden. Verkoop wat, laten we dan afwachten of China zijn houding ten opzichte van een reddingsoperatie voor Evergrande verandert.

Er spelen namelijk veel dingen en die zouden er voor kunnen zorgen dat crypto’s in waarde gaan afnemen. Met name waarschuwde hij dat de strijd van Evergrande, een grote vastgoedontwikkelaar in China, waarschijnlijk invloed zou blijven hebben op de cryptomarkten. Evergrande is ook actief in andere sectoren, zoals gezondheidszorg en elektrische voertuigen. Het bedrijf heeft in totaal meer dan $ 300 miljard aan schulden. En waarschuwde onlangs investeerders dat het mogelijk in gebreke blijft met zijn schulden.

Doemscenario

Wat heeft dat nou te maken met crypto’s, zou je denken… De Mad Money-host legde uit dat de crypto-problemen nu beginnen met tether (USDT). “Het probleem met tether is dat het wordt ondersteund door verschillende holdings. En ongeveer de helft daarvan zijn ‘commercial papers’ – kortlopende leningen – en veel daarvan wordt verondersteld, maar we weten het niet, zijn Chinees” zei hij. Hij waarschuwde: “Als de ketting breekt, nou, dan zal het hele crypto-ecosysteem worden uitgehold. Dus als je crypto in welke vorm dan ook bezit en je hebt grote winsten, raad ik aan om iets van tafel te halen”.