Paper Mario aangekondigd voor Nintendo Switch

De kleine console uit Japan, de Nintendo Switch, krijgt er een nieuwe Mario-game bij.

Het regent nog altijd nieuwe Mario-games en ook dit keer is het weer zover. Al hebben we ditmaal met een unieke aanpak te maken voor de Switch. Nintendo heeft namelijk Paper Mario: The Origami King aangekondigd voor de Nintendo Switch. Dat hebben we nog niet eerder gezien.

In een vrijgegeven trailer zijn de eerste beelden van de nieuwe Mario-game op de Nintendo Switch te zien. Het is een typische role-playing game in een eh, papieren setup.

Het is zeker niet de allereerste keer dat Nintendo met dit concept aan de slag gaat. Fans van het eerste uur kunnen zich vast nog wel Paper Mario uit 2000 herinneren. Deze Mario-game verscheen 20 jaar geleden op de Nintendo 64. In 2004 volgde Paper Mario: The Thousand-Year Door op de Nintendo GameCube. De meest recente Paper Mario was Paper Mario: Color Splash uit 2016 voor de Nintendo Wii U. Het is nu voor het eerst dat er een Paper Mario verschijnt op de handhel console van Nintendo.

Paper Mario: The Origami King verschijnt op 17 juli voor de Nintendo Switch. Je kunt de trailer hieronder bekijken om kennis te maken met de de nieuwste Paper Mario-game.