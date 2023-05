Parkeren bij een openbare laadpaal: wat zijn de regels?

Uit onderzoek van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gebleken dat er in Nederland bijna 125 duizend laadpunten beschikbaar zijn, waarvan bijna 5 duizend snelladers zijn. De verwachting is dat het aantal openbare laadpunten alleen maar toe zal nemen, met in 2030 naar verwachting 1,7 miljoen stuks. Deze investering in laadinfrastructuur is voordelig voor de EV-bezitter, maar gaat ten kosten van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Mag je een auto met enkel een verbrandingsmotor parkeren bij een openbare laadpaal? En wat zijn de regels voor een voertuig met een elektromotor? Je leest de antwoorden in dit artikel.

Wat is ‘laadpaalkleven’?

Een elektrisch voertuig moet worden opgeladen om te kunnen gebruiken. Met de hoge kosten voor het stroomnetwerk wordt het steeds interessanter om op te laden bij een openbare laadpaal in plaats van je thuislaadpaal. Daarnaast is het niet op elk privéterrein mogelijk om een laadpaal te installeren, waardoor je sowieso gebruik moet maken van een openbare laadpaal. Wanneer je bij een openbare laadpaal blijft staan terwijl je accu al volledig opgeladen is, dan wordt dit laadpaalkleven genoemd. In de meeste gemeenten kun je zelfs een boete ontvangen voor het blijven kleven bij een openbare laadpaal.

Hoe lang mag je bij een openbare laadpaal parkeren?

Beschik je over een voertuig met een verbrandingsmotor? Dan is het niet toegestaan om te parkeren in het vak dat bij een openbare laadpaal hoort. Indien je dit toch doet, riskeer je een boete voor fout parkeren van 95 euro. Rijd je een EV? Dan kan je je voorstellen dat laadpaalkleven irritant is voor andere bestuurders van elektrische voertuigen. Vandaar dat er in de Algemene Plaatselijke Verordening, afgekort APV, is opgenomen dat het langdurig bezet houden van een gereserveerde plek verboden is. Heel duidelijk is deze regel niet, want wat houdt ‘langdurig’ precies in? Het antwoord op deze vraag is lastig te geven. Advies is om in ieder geval de status van je accu goed in de gaten te houden en je EV te verplaatsen wanneer de accu vol is en geen stroom van de laadpaal meer vraagt, om een boete te voorkomen.

Wanneer is je EV volledig opgeladen?

Hoe lang een EV al volledig opgeladen is, is voor handhaving lastig te beoordelen. Toch worden er boetes uitgeschreven als je voor een lange tijd een plek bezet houdt bij een openbare laadpaal terwijl de accu volledig is opgeladen. Hoe snel de accu van je elektrische voertuig is opgeladen, hangt af van 3 factoren: het vermogen van je oplaadpunt, de boordlader en de grootte van je accu. Bij de meeste elektrische auto’s kun je de status van de accu inzien bij de gekoppelde mobiele app. Met deze app kun je naast de batterijstatus, ook je auto aansturen. Zo kun je bijvoorbeeld de airco of verwarming vanaf een afstand inschakelen. Bij sommige laadpalen gaat er een groen lampje branden zodra het opladen voltooid is. Langdurig branden van een dergelijke indicator kan dan aanleiding zijn voor een boete.

