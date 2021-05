Pas op! Dit zijn de grootste datavreters op vakantie - Apparata

De vakantieperiode komt er weer aan en dat betekent onvoorziene kosten door datavreters die buiten je bundel treden. Dit zijn de ergste.

Nog even en het zomerse weer gaat losbarsten. We kunnen dan weer massaal op vakantie, mits er geen code rood heerst. De verlossing van eindelijk weer een verre reis kunnen maken kan daarentegen flink verpest worden door een verbruikte databundel. Daarom vandaag een mooi lijstje van apps die niet zo data-vriendelijk voor op vakantie zijn. We hebben de grote boosdoeners daarbij opgedeeld in drie categorieën, plus oplossingen om extra kosten te voorkomen. Goede reis!

De drie grote datavreters

Streaming

Verreweg de grootste dataverbruiker is het kijken van streamingcontent op vakantie. Diensten als Netflix, Amazon Prime, HBO en Disney Plus hebben allemaal meerdere gigabytes per uur nodig om content te bekijken. Wil je ’s avonds in de tent of ’s middags op het strand je favoriete show bekijken, dan zijn er twee opties.

Zet de videokwaliteit zo laag mogelijk. Via de instellingen kun je bij bijna iedere videodienst ervoor kiezen om content in een lage kwaliteit te kijken. Volgens Netflix gebruik je bijvoorbeeld op lage kwaliteit slechts één gigabyte per 4 uur streamingcontent. De hoogste kwaliteit verbruikt 1 GB per uur.

Als alternatief kun je doorgaans ook content downloaden. Diensten hanteren wel een ‘houdbaarheidsdatum’ van gedownloade content. Maar zo kun je met WiFi alvast wat leuks downloaden zodat je niet je bundel binnen twee dagen erdoorheen knalt. Check hier een uitgebreide download guide voor Netflix.

Sociale media

Ook sociale media zijn echte datavreters. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat het alleen maar wat teksten en plaatjes zijn. Maar omdat je door massa’s content scrolt – om nog maar te zwijgen over filmpjes – vreten Facebook, Twitter en Instagram data.

Via de instellingen kun je er bij die apps voor zorgen dat de grootste boosdoener, video’s, niet meer automatisch afspelen als je via cellulaire data verbinding maakt. Ga voor je op vakantie gaat dus al je sociale media af om automatisch afspelende video’s uit te zetten.

Muziek

Tot slot is er nog muziek; onder andere Apple Music en Spotify maken het mogelijk om muziek te downloaden en offline te beluisteren. Omdat muziek doorgaans vrij weinig opslagruimte vereist, is het altijd een goed idee om al je favoriete muziek gewoon te downloaden.

Via de instellingen van de respectievelijke apps kun je tevens de streamingkwaliteit van de muziek instellen. Hoe lager de kwaliteit, hoe minder data je verbruikt. Het verschil is voor de gemiddelde luisteraar daarbij nauwelijks merkbaar.