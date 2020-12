Pas op, door deze bug kan Windows 10 niet meer opstarten - Apparata

Een computer met Windows 10 die niet langer kan opstarten. Zo’n drama wil je natuurlijk voorkomen.

Er is momenteel een bug gaande waardoor Windows 10 niet langer meer zin heeft om op te starten. De bug gaat in de volksmond de ronde als de chkdsk bug. Dat heeft alles te maken met de gelijknamige (minus bug) tool. Je gebruikt deze systeemtool om fouten uit het systeem te krijgen. Er gaan echter geluiden rond dat het gebruik kan leiden tot een fatale fout.

Windows 10 niet meer opstarten door fout met chkdsk

Microsoft heeft inmiddels bevestigd dat deze bug echt bestaat en is gelukkig met een fix gekomen. Na het gebruik van een chkdsk tool kan het gebeuren dat Windows 10 niet langer kan opstarten. Het is nog onbekend welke versies van Windows 10 precies te maken hebben met deze bug.

Het goede nieuws is dat Microsoft een fix heeft uitgebracht. Als je de computer nu opstart en deze weigert medewerking zal na een tijdje automatisch de Recovery Console in beeld komen. Vanaf hier kun je in de opdrachtprompt de code: chkdsk /f typen. De computer start een scan en na een tijdje is de scan klaar. Type exit en de computer zou als het goed is weer moeten opstarten. Mocht je er niet uitkomen dan raden we je aan om te Googelen op Windows 10 en chkdsk bug. (via bleepingcomputer)