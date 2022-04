Pas op, je gedempte microfoon luistert gewoon mee

Yep, het is echt zo. Je gedempte microfoon luistert mee ook al denk jij van niet.

Tijdens de corona pandemie is beeldbellen in een korte tijd populair geworden. We moesten ook wel. Nu de pandemie afgezwakt is, beeldbellen we nog steeds veel. Maar elke keer als je een app voor video-teleconferenties gebruikt, verzendt je je audiogegevens naar het bedrijf dat de service host.

Gedempte microfoon luistert mee

Volgens een nieuwe studie betreffen dit al je audiogegevens. Dit omvat spraak- en achtergrondgeluid, of je nu uitzendt of niet. Onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin-Madison onderzochten “veel populaire apps” om te bepalen in hoeverre apps voor videoconferenties gegevens vastleggen. Dit terwijl gebruikers de in-software ‘mute’-knop gebruiken.

Volgens een persbericht van de universiteit waren hun bevindingen aanzienlijk. Ze gebruikten runtime binaire analysetools om onbewerkte audio te traceren in populaire videoconferentietoepassingen. Dit terwijl de audio van de app naar de computeraudiodriver en vervolgens naar het netwerk ging, terwijl de app was gedempt.

Ontdekkingen

De onderzoekers ontdekte dat alle apps die ze hebben getest af en toe onbewerkte audiogegevens verzamelen terwijl dempen is geactiveerd. Waarbij één populaire app zelfs informatie verzamelt en gegevens aan zijn server levert met dezelfde snelheid, ongeacht of de microfoon is gedempt of niet.

Omdat dit onderzoek niet is gepubliceerd, kunnen we helaas de specifieke geteste apps niet bevestigen. Pas dus goed op met wat je zegt, ook als je microfoon gedempt is. Je weet het maar nooit! Toch nemen we het onderzoek serieus, vanwege het feit dat het is geaccepteerd voor het 2022 Privacy Enhancing Technologies Symposium. We zullen gewoon moeten afwachten wie de naam krijgt wanneer het onderzoek in juni wordt gepubliceerd. Toch moeten we niet al harde conclusies trekken. Het kan zomaar zijn dat het zinvol is om de informatie op te slaan.