Pas op: levensgevaarlijke TikTok ‘challenge’ [video]

Een goed gesprek met de kinderen kan geen kwaad!





De app TikTok is razend populair en dan voornamelijk over kinderen. Waar het eerst vooral een (Fortnite)dansjes platform was is er steeds meer interactie. Zo dagen de gebruikers, veelal kinderen, elkaar uit om challenges te doen. Vaak redelijk onschuldig, maar nu is er een minder vriendelijk fenomeen opgedoken, de zogenaamde ‘penny challenge’, ook wel ‘outlet challenge’ genoemd.

Bij deze challenge is het de bedoeling dat je de lader van een smartphone gedeeltelijk in het stopcontact steekt, maar wat ruimte open laat. In die ruimte moet je dan met een muntstuk (in Engelstalige landen een penny) de poot/poten van de charger in het stopcontact aanraken zodat er een vonk ontstaat.

Natuurlijk razend gevaarlijk, maar voor veel kinderen een ‘gaaf’ experimentje. Inmiddels lopen de gevolgen nogal uit de hand. Zo ontstaan er inmiddels branden in schoolgebouwen (zie het filmpje hierboven) en gebruikt men ook andere voorwerpen dan muntstukken om de vonk ‘lekker groot’ te maken.

Uiteraard hoeven we je niets uit te leggen over de gevaren van dit niet zo onschuldige kinderspelletje. Wellicht goed om alert te zijn en er even over te praten, voordat je in het weekend de muren kan witten.