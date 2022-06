Pas op met verbranden! Deze apps voorkomen dat

Vandaag wordt het kneiterwarm. Verbranden ligt dan op de loer, met deze apps voorkom je dat.

De tempratuur stijgt vandaag goed door. Risico daarbij is dat je kan verbranden. Dat is niet prettig en niet goed voor je lichaam. Pas dus goed op. Gebruik bijvoorbeeld apps om te checken wanneer je uit de zon moet. Dit zijn naar ons idee de beste.

Niet meer verbranden met deze apps

De eerste app is een app dat een klok heeft, die je een waarschuwing geeft als je uit de zon moet. Zeker handig als je al wat biertjes op hebt en het zelf vergeet. Je moet in de app Qsun (Android en iOS) invoeren wanneer je je hebt ingesmeerd, hierna vertelt de app wanneer je opnieuw moet smeren. Hiermee voorkom je dat je rood wordt. Tevens kan je via de app erachter komen wat voor soort zonnebrand je moet gebruiken dat past bij je huid.

Een andere handige app is UVLens (Android en iOS). De app bekijkt het weer op jouw plaats. Vervolgens geeft het je inzicht over de dag. Je ziet bijvoorbeeld op een klok met kleur op welk moment van de dag je moet oppassen voor de zon. Er staat ook of je die dag veilig bent of voorzichtig moet zijn met het in de zon zitten. Ook kan je een profiel aanmaken. Je voert dan bijvoorbeeld je oogkleur en huidtype in. De app komt dan met een berekening hoelang het zal duren voordat je verbrandt.

Veel mensen negeren de ‘regels’ en denken dat één keer smeren in de ochtend voldoende is. Dat is niet zo. Voor deze mensen is de app Sunface (Android en iOS) er. Je maakt een foto van jezelf die daarna bewerkt zal worden. Je krijgt hem terug en dan zie je hoe je er over vijftien jaar uit ziet als je niet smeert. Confronterend!