Pas op, Microsoft krijgt Windows 10 printer bug maar niet gefixt

Na twee keer duikt de printer-bug voor Windows 10 nu wéér op en het lijkt duidelijk dat Microsoft de gigantische kwetsbaarheid maar niet gefixt krijgt.

Voor de derde keer in ruim een maand tijd blijkt dat de PrinterNightmare-bug nog steeds niet is opgelost. Via het printsysteem van Windows 10 kunnen aanvallers nog steeds op afstand code uitvoeren met de hoogste rechten. De nieuwe kwetsbaarheid is bekend bij Microsoft, maar het begint toch wel een beetje gênant te worden. De print spooler-bug blijft Windows 10-systemen plagen.

Windows 10 printer-bug duikt wederom op

Microsoft geeft de printer-bug voor Windows 10 een ernstigheid van 7.8 (hoog) mee. Met andere woorden, de steeds terugkerende printerkwetsbaarheid blijft een gevaar voor alle systemen. Het probleem zit hem nog steeds in de print spooler, zo legt ArsTechnica uit. Dit systeem zorgt ervoor dat gebruikers van Windows 10 draadloos met een printer verbinding kunnen maken. Maar nog steeds kunnen ook aanvallers draadloos met gebruikers verbinden.

Volgens het medium is er eigenlijk maar één oplossing en dat is om handmatig de print spooler uit te zetten. BleepingComputer legt uitgebreid hoe dat moet, maar dat is nogal technisch. Voor de gemiddelde gebruiker is dit dus eigenlijk geen optie. Voor hen is het dus eigenlijk vooral zaak om te hopen dat Microsoft zo snel mogelijk een update uitbrengt.

Vooralsnog blijkt nu voor de derde keer dat Windows 10 een kwetsbaarheid in het printersysteem heeft. Beveiligingsonderzoekers blijven benadrukken dat er een exploit mogelijk blijft, ondanks meerdere updates van Microsoft. Het is niet bekend hoelang we nog op een update moeten wachten.