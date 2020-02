Pas op! Ongelofelijk: weer bugs in Windows 10 update…

Let op, want files, foto's en gebruikersprofiel "verdwijnen"....





Het begint zo zoetjes aan lachwekkend te worden. Maandag konden we al melden dat Microsoft gebruikers van Windows 10 irriteert met hinderlijke advertenties en gisteren zagen we dat Widows 10X forse bugs bevat.

De vorige update van Windows 10 zorgde ook voor ellende en nu is het weer raak. Sinds twee dagen rolt Microsoft namelijk een nieuwe update voor Windows 10 versies 1903 en 1909 uit. Sindsdien melden gebruikers vervelende problemen.

Zo verdwijnen de standaard-bestanden uit de taakbalk, verdwijnt de achtergrondfoto en herkent Windows het gebruikersprofiel niet van de gebruiker die heeft ingelogd.

Speurende kenners hebben inmiddels uitgevonden dat de KB4532693 update waarschijnlijk de boosdoener is. Microsoft heeft nog niet gereageerd, dus deze oorzaak is niet formeel.

Gelukkig achterhaalden de digitale speurneuzen ook dat de files, foto’s en profielen niet verdwijnen maar verkeerd gearchiveerd worden. Het blijkt dat Windows tijdens de update een testprofiel opzet met standaardgebruiker, standaardinstellingen en standaard achtergrondfoto. De originele gegevens worden (onder een tijdelijke naam) elders opgeslagen. Klaarblijkelijk gaat er bij het afronden van de updates iets mis waardoor de gegevens van de testomgeving blijven ‘hangen’ en niet vervangen worden door de originele data.

Inmiddels melden getroffenen dat probleem in sommige gevallen verholpen kan worden door de update KB4532693 te de-installeren of de computer een aantal keren aan en uit te zetten. Als dat niet lukt zijn er twee opties. Allereerst kunnen ervaren gebruikers de gegevens zelf herstellen. Dit is echter een specialistisch proces dat je op eigen risico uitvoert. Uit voorzorg zetten we hier alleen de bronlink, zodat je nog even kunt bedenken of je dit echt wilt proberen. In ander geval kun je een specialist raadplegen of wachten tot Microsoft met een bug-fix komt.

