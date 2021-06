Pas op voor deze moorddeur in Call Of Duty! - Apparata

Afbeelding via Activision

Er gaan veel berichten rond over een mysterieuze moorddeur waar je niet doorheen moet lopen in Call of Duty.

Een tijdje geleden werd het vierde seizoen van Call of Duty gelanceerd. Het seizoen staat weer bol met acties en nieuwe locaties. Maar er zijn nu veel berichten op verschillende fora, waar spelers het hebben over een mysterieuze deur. Waar je niet na een lange en goede streak doorheen moet lopen…

Moorddeur Call of Duty

Een Call of Duty: Warzone-speler op Reddit heeft een bug gevonden, waarbij een bepaalde deur in de zoutmijnfaciliteit je onmiddellijk doodt wanneer je hem aanraakt. Althans, we denken dat het een foutje is. Andere spelers hebben ook de toorn van de moorddeur ervaren. Dit is natuurlijk allemaal vastgelegd in een filmpje, bekijk deze hieronder.

Niemand in de Reddit-thread weet waardoor dit komt. Het lijkt op een bug. Als dit het geval is, zal het vermoedelijk snel opgelost worden door Activision. Er zijn geruchten dat het iets te maken zou kunnen hebben met hoe de deur vroeger open was, namelijk helemaal niet gesloten. Of dat het iets te maken zou kunnen hebben met ‘rode deuren’: deuren die werden gebruikt om onmiddellijk door de kaart te reizen. Het gesuggereerde idee was dat als er elders in de kamer een rode deur zou zijn, dat je daar dan uitkomt in de map.

Techniek

Deuren zijn helemaal niet zo makkelijk te maken in een game. Voor ontwikkelaars is het een nachtmerrie om zoiets eenvoudigs in het echte leven, om te zetten in een spel. Het is moeilijk omdat je rekening moet houden met zichtlijnen, AI- looppaden, kogelpaden, open, dicht enzovoorts.

Het is niet het eerste vreemde dat in Warzone gebeurt: bugs zoals onzichtbare helikopters en gaten in de kaart zijn al voorgekomen. Pas dus nu op voor de moorddeur, vindt hem in het grote gebouw bij de ‘Salt Mine’ maar loop er niet tegenaan.