Pas op voor deze nepmails van de ‘Rijksoverheid’!

Er gaan momenteel veel nepmails rond die zogenaamd van de Rijksoverheid zijn. Lees hier hoe je ze herkend en wat je kunt doen.

Ben jij ook klaar met het betalen van zoveel verzekeringsgeld? Dan heeft de Rijksoverheid een groep criminelen wat voor je! Er gaan momenteel wat geniepige phishingmails rond op het internet, zo blijkt uit een waarschuwing van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Trap er dus niet in.

Nepmails van ‘Rijksoverheid’

De mailtjes worden gestuurd in de naam van de Rijksoverheid. In werkelijkheid zijn het criminelen die je geld proberen te stelen. In de mailtjes wordt niet gevraagd om geld, wat vaak een phishingmail verraadt. In tegendeel, de mails beloven geld aan jou te geven.

“U komt in aanmerking komt voor een terugbetaling op uw jaarlijkse verzekeringskosten”, zo luidt de oplichter. Het enige wat je hoeft te doen voor gratis geld is even de bijgevoegde link te volgen. Daar moet een slachtoffer wat gegevens invullen om het geld teruggestort te krijgen.

Uiteraard is dit waar het mis gaat. Bij het invullen van de gegevens moet het slachtoffer juist betalen.

Wat kun je doen?

Hoewel het soms ontzettend moeilijk is om echt van nep te onderscheiden, is dat in dit geval totaal niet het geval. Kort door de bocht stuurt de Rijksoverheid je nooit dergelijke berichten, het gaat dus overduidelijk om nepmails als de inhoud al onzin is. De overheid heeft letterlijk niks met de verzekering te maken!

Daarnaast is het altijd slim om de afzender te bekijken. Het e-mailadres is ongetwijfeld een wazige letter- en cijfercombinatie, niet de officiële mail van de Rijksoverheid. Tot slot is het volgen van dergelijke links altijd een slecht idee. Mocht er inderdaad officiële communicatie vanuit de overheid zijn, dan kun je zelf inloggen met je DigiD om je berichtenbox te checken. Staat daar niks over een ’terugbetaling’, dan heb je zojuist een scam ontweken.