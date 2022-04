Pas op voor deze nieuwe vorm van WhatsApp-oplichting!

Iedereen gebruikt de berichtendienst en er is nu een nieuwe vorm van Whatsapp-oplichting op het platform. Lees er hier meer over.

De berichtendienst is de nummer 1 van de wereld. Er zijn miljarden gebruikers, waardoor het voor oplichters zeer aantrekkelijk is om hier misbruik van te maken. Nu is er een nieuwe vorm van fraude ontdekt, waarbij oplichters zich voordoen als medewerkers.

Nieuwe vorm van oplichting op WhatsApp

De fraudeurs doen zich voor als medewerkers van de supportdienst van de dienst. Hierna proberen ze je account over te nemen en/of je bankgegevens in handen te krijgen. Natuurlijk met slechte bedoelingen, waardoor jij achterblijft met een lege bankrekening. Om dit te kunnen doen sturen ze je een bericht met account dat lijkt op dat van de helpdesk van WhatsApp.

De nepaccounts gebruiken een logo van de berichtendienst met in de profielafbeelding het welbekende groene vinkje. Verder is er een onbekend telefoonnummer te zien. Dit schrikt veel mensen al af en trappen er niet in. Maar vooral ouderen zijn toch slachtoffer van de fraudeurs doordat ze slinks te werk gaan.

Echte support

De echte supportdesk van WhatsApp bestaat helemaal nog niet zo lang. Het is pas sinds begin dit jaar mogelijk om contact te leggen. Dit kan via de chat, natuurlijk. Krijg je een dergelijk bericht van de berichtendienst check dan de afbeelding. Bij de echte helpdesk ziet de profielafbeelding er anders uit. Er staat een groen vinkje in, maar dat staat naast de naam ‘WhatsApp-klantenservice’. Dit staat dus niet in de profielafbeelding.

Bedenk ook altijd dat de echte support-afdeling niet vanzelf contact met je opneemt. En ze vragen al zeker niet gevoelige gegevens. Het klinkt logisch, maar toch trappen er veel mensen in.