Past de gigantische 97-inch OLED LG tv in jouw woonkamer?

Groot, groter, grootst. Je moet een behoorlijke muur hebben om deze 97-inch OLED TV in je eigen huis te kunnen ophangen.

Hoe groot is de televisie die in jouw woonkamer staat? 32-inch, 40-inch, 55-inch. Dat zijn een beetje de gangbare formaten. Natuurlijk zijn er grotere modellen beschikbaar. 70-inch aantreffen in een huis is niet onmogelijk. Of het ook netjes en mooi past bij de inrichting is een tweede. Maar we gokken dat 97-inch wel echt een probleem gaat worden. Tenzij je in een kast van een huis woont met veel muuroppervlakte.

LG heeft een nieuwe OLED tv gepresenteerd binnen de G2 series met een formaat van maar liefst 97-inch. Met dit enorme formaat heb je echt geen abonnement op de bioscoop nodig. Die bioscoop staat gewoon in je huis. En volgens het Zuid-Koreaanse techbedrijf hoef je ook geen peperduur geluidssysteem erbij te kopen. In de televisie zit een 7.1.2 surround soundsysteem ingebouwd.

Pas als je de tv in het echt heb gezien weet je waar je mee te maken hebt. Of als je met een meetlint thuis de muur gaat opmeten. Een 97-inch OLED LG tv is werkelijk waar gigantisch. Je moet dan ook op gepaste afstand zitten om alles goed te kunnen zien. Met deze televisie ben je in elk geval wel klaar voor het WK voetbal aankomende zomer. Dat is een ding wat zeker is. Een prijs is nog niet bekend. Misschien is dat maar goed ook..