Patek Philippe veilt nu allereerste NFT

Het luxe horlogemerk Patek Philippe gaat zich ook op de wereld van de NFT storten. De eerste NFT zal deze maand van de hand worden gedaan.

Wat heb je liever. Een mooi horloge om de pols, of een NFT digitaal in bezit? Je loopt in elk geval niet het risico overvallen te worden met laatstgenoemde. Zolang er niks duurs om je pols zit hebben potentiële boeven ook geen interesse in je. Totdat ze erachter komen dat jij de allereerste Patek Philippe NFT bezit.

Die kans krijg je deze maand. Het luxemerk is bekend van peperdure horloges. Maar heeft nu ook interesse in het ontastbare. Het iconische model Nautilus van Patek Philippe krijgt een digitale uitgave als NFT en zal door het merk worden geveild. De token is in samenwerking met een privéverzamelaar uit het Midden-Oosten bedacht.

De veiling is momenteel live. Op het moment van schrijven ligt het hoogste bod op 4.000 dollar. Als de reserve, dat is het minimumbedrag bij een veiling, is bereikt loop de veiling nog 72 uur door. De hoogste bieder gaat er met de NFT vandoor. De vraag is natuurlijk hoeveel deze NFT gaat opleveren. En wat men minimaal wil hebben voor deze token. Over een paar dagen weten we het..