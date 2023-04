Pavlok 3, een wat sadistische gadget

Heb je een slechte gewoonte, waar je maar niet van afkomt? De Pavlok 3 drilt je als een hond van Pavlov.

Pavlok 3, een Skinneriaans paardenmiddel

Je moet waarschijnlijk de wanhoop nabij zijn als je kiest voor de Pavlok. Sommige gebruikers zweren erbij, andere gebruikers verfoeien het apparaat. De Pavlok 3 (€190 plus optioneel abonnement) is ondertussen alweer de derde editie van een soort elektronische polsband, die elke keer een schokje geeft als je je overgeeft aan slechte gewoonten. Wat dat betreft heeft de Pavlock 3 wel wat weg van de vriendelijker, vibrerende awareable NoWatch.

De Pavlok 3 is geïnspireerd door het beroemde experiment van de Russische etholoog Ivan Pavlov, die door conditionering honden liet kwijlen als ze een bel hoorden.

De Pavlok 3, je begrijpt het al, is gewoon pure gedragstraining. Niks humanistische psychologie of urenlange psychotherapeutische sessies op de divan van de psycholoog over je jeugdtrauma, toen die gemene buurjongen je lollie afpakte. Nee, gewoon keiharde Skinneriaanse conditionering, om precies te zijn, de omstreden aversietherapie. Een elektroschok als jij een graai doet naar de sigaretten of de koelkastdeur open doet. Dat zal je leren, gulzig wezen. Tot dusver de theorie. Maar werkt het ook?

Hoe bedien je de Pavlok 3?

Het eigenlijke brein van het apparaatje is de Pavlok-app op je smartphone. De Pavlok 3 zelf is vrij eenvoudig, wat verklaart waarom je zeven tot tien dagen kan doen met een volle accu. Het eerste wat je dus na de unboxing moet doen, is de app installeren op je smartphone en deze koppelen aan je nieuwe aanwinst. Ook vraagt deze om je contactgegevens.

Vervolgens kies je je slechte gewoonte waar je van af wilt. De bewegingssensor detecteert bijvoorbeeld als je je hand naar je mond brengt om te nagelbijten en geeft dan een stroomschokje. Voor meer teerhartige mensen zijn er ook vibraties of een geluid.

Goede gewoontes aanleren

De Pavlok 3 kan meer dan alleen slechte gewoontes straffen met een schokje. Ook kan deze juist aansporen tot goede gewoontes, bijvoorbeeld een rondje gaan lopen, eindelijk beginnen aan dat vervelende klusje, of aan mindfulness gaan doen.

Maar uiteindelijk hangt alles af van de gebruiker of deze opmerkelijke gadget ook werkelijk doet wat hij belooft. Ben je braaf, dan komt het helemaal goed.