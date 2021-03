PayPal niet langer ondergeschoven kind in Google Store - Apparata

De Google online Store accepteerde tot voor kort alleen creditcard als betaling, maar daar komt nu online bankier PayPal bij.

Tot voor kort hadden klanten in de Benelux slechts één betaaloptie als ze iets wilde kopen via Google’s online Store, namelijk een creditcard. In 2017 had iets meer dan de helft van de Nederlanders een creditcard (via Creditcard.nl). Kortom, de helft van alle Nederlanders kon niets kopen via de Google Store. Daar komt nu verandering in, want Google accepteert voortaan PayPal in de Store. Daardoor kan in principe iedereen voortaan spullen kopen in de online winkel.

PayPal beschikbaar in Google Store

Naast de creditcard kunnen klanten in de Benelux dus voortaan ook met PayPal betalen. PayPal is vervolgens weer op allerlei manieren te vullen met geld. Veel cryptocurrency-platformen en gokwebsites betalen bijvoorbeeld uit naar PayPal. Uiteraard kun je ook gewoon je ouderwetse bankrekening aan een PayPal-account koppelen. Op deze manier kun je dus met IDEAL geld spenderen in de Google Store, al is het via een omweg.

Nu PayPal beschikbaar is als betaaloptie in de Google Store, krijgen aanzienlijk meer mensen toegang tot de hardware van Google. De zoekgigant verkoopt onder andere allerlei slimme thuis-gadgets zoals de Google Nest Hub en Nest Wifi. Daarnaast zijn er verschillende Google Stadia-pakketten en Chromecast-varianten beschikbaar. Vooralsnog kun je helaas nog steeds geen Pixel-smartphones direct via Google aanschaffen.