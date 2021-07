PayPal omarmt Bitcoin nog meer!

Je kon al via PayPal Bitcoins en andere crypto’s kopen, maar nu omarmt het fintech- bedrijf nog meer de digitale munten!

De PayPals van deze wereld willen natuurlijk niet de boot missen. Crypto’s zijn big business en ook zij stappen erin. En dit is zeker een goede manier om zich te onderscheiden van de traditionele banken. Voor enkele grote jongens uit deze sector is dit al een succes, zoals PayPal. In november van dit jaar begon het met het faciliteren van hun Amerikaanse klanten om Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Bitcoin cash terug te kopen, vast te houden en te verkopen.

PayPal en Bitcoin

In maart, na het eerdere succes, volgde daarop de optie om af te rekenen met crypto en PayPal bracht de volgende maand de cryptohandel naar dochteronderneming Venmo. Nu verhoogt het bedrijf het aantal crypto-gebruikers die tot $100.000 per week kunnen kopen en er is géén jaarlijks limiet meer.

En die limiet is al veel keer aangepast. Klanten willen blijkbaar vaker en voor meer geld handelen in de munten. De uitbreiding is al vijf keer gedaan in één jaar. PayPal beseft goed dat er ook risico’s aan de handel zitten voor de klanten. Daarom voegt het uitgebreide in-app-handleidingen en educatief materiaal over cryptocurrency toe. En dat past wel binnen de lijn van het bedrijf, want in januari deed PayPal een investering in de tech- startup Taxbit. Dit nieuwe bedrijf rekent voor consumenten en bedrijven de verschuldigde belastingen uit op het bezit van crypto’s.

App

PayPal laat onder andere hun klanten crypto’s kopen via een app. Deze wordt veel gebruikt. Tijdens de jaarlijkse technische conferentie van JP Morgan in mei zei PayPal CFO John Rainey dat mensen die crypto hebben gekocht de app twee keer zoveel gebruiken als anderen. Een groot deel daarvan zijn mensen die checken of ze winst of verlies hebben. Dat wil je toch wel graag weten. Rainey voegde eraan toe dat 50 procent van de crypto-houders de app dagelijks gebruikt.