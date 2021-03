Peninsula gaat net als Train to Busan weer een topper worden? [video] - Apparata

Peninsula is een nieuwe zombie-film van de makers van Train to Busan. Mogelijk gaat het weer een toppertje worden, deze nieuwe film.

Het is altijd gevaarlijk om een film te presenteren met ‘van de makers van’ erop geplakt. Niet elke regisseur of producer maakt van elke titel goud. Train to Busan was een fantastische zombie-film en een aanrader voor iedereen die het genre een warm hart toedraagt. Maar dat hoeft natuurlijk niet automatisch te betekenen dat toekomstige films van de makers ook geweldig zijn.

Maar voordat we conclusies trekken gaan we het eerst over die opvolger hebben. Peninsula is een nieuwe film van de makers van Train to Busan. Het verhaal speelt zich af vier jaar na de gebeurtenissen in het vorige deel. Yeon Sang-ho is opnieuw verantwoordelijk voor de regie van de Zuid-Koreaanse zombie thriller. Een eerste trailer kun je in dit artikel bekijken.

Peninsula verschijnt 1 april op de streamingdienst Shudder. Het is niet bekend of en wanneer de titel elders te zien is. Vorig jaar was de film al te zien in Zuid-Korea, maar nu gaat de titel dus internationaal. Train to Busan was ook een tijdje te zien op de Nederlandse Netflix. Helaas is de zombie film weer uit het aanbod verdwenen.