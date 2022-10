Pentagon kocht internetdata van miljarden gebruikers van Augury, Team Cymru

Het Pentagon stak de neus in het internetverkeer van miljarden gebruikers, volgens een klokkenluider. Copyright: Apparata

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie blijkt een grote klant te zijn van het Augury eenplatform van Team Cymru, een datamakelaarbedrijf dat in data van internetverkeer handelt. Met deze gegevens is het mogelijk om het internetgedrag van Amerikaanse burgers hoogstwaarschijnlijk ook die van mensen in de rest van de wereld zoals Nederland, te volgen. Dit blijkt uit onthullingen van een anonieme klokkenluider.

Amerikaans bedrijf doet vuile werk

Ondanks de naam die een oorsprong in Wales doet vermoeden, is Team Cymru een Amerikaans bedrijf dat gevestigd is in Florida. De datamakelaar claimt dat klanten inzicht krijgen in bijna alle activiteiten op het internet en meer dan 90% van het internetverkeer kan inkijken. Deze activiteiten hebben nogal wat wenkbrauwen doen fronsen bij burgerrechtenorganisaties als de ACLU, de American Civil Liberties Union.

Dit is erg pikant, want volgens het vierde amendement op de Amerikaanse grondwet mag dit afluisteren van burgers door de overheid helemaal niet zonder gerechtelijk bevel. Het lijkt erop dat het Pentagon nu een slinkse route heeft gevonden om toch de eigen burgers af te kunnen luisteren, namelijk door een privébedrijf het vuile werk op te laten knappen.

Deze ontwikkeling was uiteraard te voorzien. Je kan jezelf dus de vraag stellen waarom privébedrijven wel recht hebben die de overheid niet heeft. Immers er is minder controle op een privébedrijf dan op de overheid.

Reactie Cymru: “misrepresentatie”

In een reactie op hun website ontkent het bedrijf dat het een datamakelaar is. Volgens Cymru brengen ze slechts kwaadaardige e-mailadressen, Remote Desktop inlog pogingen en FTP-pogingen in kaart via malware sandboxing en honeypots. Hiervoor gebruikten ze hun eigen data en webservers, niet de data van internet service providers. Bij deze verklaring kunnen we vraagtekens zetten. Ze is namelijk in strijd met de gegevens in het aanbestedingsvoorstel.

Opmerkelijk is ook dat Team Cymru heel snel het product in kwestie, Augury, heeft hernoemd tot iets nieuws, Pure Signal™ Recon.

Wat dit betekent voor Nederlanders en Vlamingen

Voor ons als niet-Amerikanen is er sowieso niets wat ons beschermt tegen de spionageactiviteiten van het Pentagon. Natuurlijk zijn er strenge Europese regels, maar bezoek je een website buiten de Europese Unie? Dan heb je geen poot om op te staan.

Wil je er echt zeker van zijn dat niemand zijn neus kan steken in jouw internetgedrag? Dan kan je het beste gebruik maken van een VPN dat buiten de Verenigde Staten is gevestigd. Overigens kunnen ook deze in het geheim nog jouw data verstrekken aan een overheid.