Penthouse in New York verkocht voor 165 miljoen (!) euro

En jij dacht dat de huizenprijzen in Nederland krankzinnig zijn. Voor dit penthouse in New York werd een mega bedrag betaald

Afgezien van de economische crisis in 2008, is investeren in vastgoed één van de beste manier om op de lange termijn geld te verdienen. Zeker in drukke steden waar de ruimte schaars is. In steden als Amsterdam, Londen, Parijs, Hong Kong en New York is vastgoed goud waard. Dit penthouse in New York is wat dat betreft een kroon als het gaat om de prijs.

Volgens The Wall Street Journal is het appartement in de Amerikaanse stad verkocht voor 190 miljoen dollar. Omgerekend zo’n 165 miljoen euro. Een uitstekende winst voor de koper van het huis. De 61-jarige Daniel Och had het appartement in 2019 namelijk gekocht voor 93 miljoen dollar. Het penthouse is 900 vierkante meter groot en ligt pal in het hart van de stad, nabij het Central Park.

Nu worden er wel vaker dure appartementen van de hand gedaan in de Verenigde Staten, maar met dit bedrag is het één van de duurste appartementen ooit in New York. De stad kent meerdere luxe woontorens met een marktwaarde van meer dan 100 miljoen euro. Bovendien worden er nog altijd nieuwe appartementen gebouwd in het hoogste segment.

Beeld: Google Streetview