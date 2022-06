Penthouse Johnny Depp en Amber Heard is verrassend goedkoop!

Afbeelding via Partners Trust

Het voormalige luxe LA-penthouse van Johnny Depp en Amber Heard blijkt verrassend goedkoop te zijn. En nee, dat komt niet omdat er nog ergens een drol ligt.

Het is je vast niet ontgaan dat acteur Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard in een woeste rechtszaak beland waren. De vechtscheiding zorgde ervoor dat Depp zijn unieke penthouse in Los Angeles verkocht. Ondanks de prachtige locatie en rijke historie van het gebouw is het appartement daarentegen verrassend goedkoop: $1,77 miljoen dollar!

Dit is het penthouse van Johnny Depp

Het betreffende penthouse is één van de vijf appartementen met meerdere verdiepingen bovenop het Eastern Columbia Building. Het art-decogebouw staat midden in Broadway in Los Angeles. Depp bezat de vijf losse appartementen, die hij al eerder te koop zette voor een totaalbedrag van bijna 13 miljoen dollar.

Maar het penthouse waar Johnny Depp met zijn vechtscheiding-ex woonde werd naar verluidt nu pas te koop gezet voor bijna $1,77 miljoen, al is de listing alweer offline gehaald. Niet heel veel geld gezien Gordon’s penthouse in Amsterdam al twee keer zoveel kostte. Ook andere ogenschijnlijk inferieure penthouses werden voor meer verkocht.

Het penthouse is 158 vierkante meter groot verdeeld over twee verdiepingen en heeft wel maar één slaapkamer, twee badkamers, een enorme nieuwe keuken, een loungegedeelte en een stijlvolle woonkamer. Verder heeft het penthouse een dakterras met een zwembad, een eigen spa, een fitnessruimte en een speciale zen-tuin.

En voor de stormchasers onder ons, dit is niet het appartement waar Depp zijn vingertop verloor na een gevecht met zijn toenmalige vrouw. Voor zover bekend heeft het absurde poep-incident ook niet in dit appartement plaatsgevonden; dan zou de prijs ongetwijfeld veel hoger zijn uitgevallen.