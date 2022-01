Penthouse van The Weeknd te koop voor 20 miljoen euro

Een penthouse op een toplocatie, nee het optrekje van The Weeknd is niet bepaald kinderachtig. Net als de vraagprijs.

De rijke beroemdheden hebben stuk voor een stuk mooie huizen in bezit in de heuvels van Hollywood en daaromheen. De Canadese zanger The Weeknd is daar geen uitzondering op. Ook hij zit goed in de slappe was en heeft zijn centen in het verleden onder andere stukgeslagen op dit penthouse in Los Angeles, waar The Weeknd enige tijd heeft doorgebracht.

De reden dat hij zijn penthouse verkoopt is simpel. De Canadees heeft een ander optrekje gekocht. Je weet hoe dat gaat. Groot, groter, grootst. Dat is voor deze succesvolle artiest niet anders. The Weeknd heeft een nieuwe woning gekocht van omgerekend dik 61 miljoen euro in de luxe wijk Bel-Air. Daarvoor mag dit penthouse van The Weeknd weg met een vraagprijs van omgerekend 20 miljoen euro voor het huis.

Met vier slaapkamers, acht badkamers, een wijnkelder, sportschool en natuurlijk een zwembad hoef jij je niet te vervelen in dit appartement. Sterker nog, een groot feest organiseren moet geen probleem zijn met al deze luxe. Klein detail is dat je het zwembad ook deelt met een aantal andere appartementseigenaren. De Amerikaanse makelaar The Beverly Hills Estate is verantwoordelijk voor de verkoop van het appartement.